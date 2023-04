In Klondike (2022) toont regisseur Maryna Er Gorbach het menselijke gezicht van de Oekraïense spirit in oorlogstijd. Het resultaat is een dromerige film waarin akelig serene scènes de wreedheid van de oorlog oproepen.

De film opent met een ochtendlijke scène in juli 2014. Na ontwaken dromen Irka en Tolik nog wat verder. ‘Als alles voorbij is,’ zegt Irka, ‘laten we dan een raam over dat gat zetten.’ ‘Zo’n heel groot ...