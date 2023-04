Nederland evacueert landgenoten uit Soedan

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Nederland stuurt twee transportvliegtuigen naar Jordanië om Nederlandse burgers uit Soedan te evacueren.

Twee transportvliegtuigen vertrekken maandagavond naar Jordanië om Nederlanders uit Soedan te ontzetten. Dat heeft de Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Mensen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie gaan mee op de vlucht. Buitenlandse Zaken heeft met ongeveer vijftig Nederlanders in Soedan contact.

‘We zijn ons aan het voorbereiden op allerlei scenario’s’, zegt Hoekstra. Hij benadrukt dat het gaat om een voorbereiding. Er is nog veel onduidelijk. Zo is het niet zeker of het vliegveld van Khartoem gebruikt zal worden voor een evacuatie. Ook zou er nog steeds worden gevochten.

Duitse evacuatie

Eerder op de dag braken de Duitse strijdkrachten volgens het weekblad Der Spiegel een poging om burgers uit Soedan te evacueren af. Dat gebeurde omdat er gevochten werd in de buurt van de luchthaven.

Sinds zaterdag zijn er in Soedan zware gevechten tussen het leger van ­generaal Abdel Fattah Burhan en de paramilitairen van de Rapid Support Forces onder leiding van generaal Mohamed Dagalo. Bij gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoem raakte ook de Belg Wim Fransen gewond. Hij staat aan het hoofd van de humanitaire missie van de EU in Soedan.

