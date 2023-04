Luxemburgse premier laakt Hongaarse ‘antihomowet’

De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft in het Europees Parlement uitgehaald naar de ­‘antihomowet’ in Hongarije. ‘Ik ben beschaamd dat collega’s stemmen willen winnen op de rug van minderheden. Het is zo al eens begonnen in onze geschiedenis’, zei hij.

De twee jaar oude Hongaarse wet, officieel bedoeld om minderjarigen te beschermen, verbiedt de weergave of promotie van homoseksualiteit of geslachtsverandering in de ­nabijheid van minderjarigen. De omstreden tekst raakte al snel bekend als ‘antihomowet’.

‘Indien iemand in dit halfrond denkt dat men homoseksueel wordt omdat men naar televisie heeft gekeken of een lied heeft beluisterd, dan bewijst hij er niets van te kennen. Het zwaarste voor een homoseksueel is zichzelf aanvaarden’, zei Bettel, die zelf openlijk homoseksueel is en sinds 2015 getrouwd is met een man.

Bettel waarschuwt voor een Europese samenleving waarin jonge mensen niet kunnen praten over homoseksualiteit en een dubbel leven leiden. ‘Hen stigmatiseren, hen zeggen dat het de schuld is van het onderwijs, de cultuur, de audiovisuele media, dat staat voor mij haaks op wat de Europese Unie moet zijn’.

Luxemburg schaarde zich, net als België en dertien andere lidstaten, achter de procedure die de Europese Commissie tegen Hongarije heeft ingeleid bij het Europese Hof van Justitie. Meteen na de goedkeuring van de wet in Boedapest had de Commissie een inbreuk­procedure geopend, omdat de wet volgens haar discrimineert op basis van seksuele ­geaardheid en gender­identiteit.