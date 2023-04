Windturbines uitgezet door negatieve stroomprijs

Door de ideale weersomstandigheden was er woensdag een teveel aan groene stroom. Daardoor ging de elektriciteitsprijs een aantal uur onder nul. Een deel van de windenergieparken werd stilgelegd.

Windturbines op zee en op het land zijn woensdag uitgeschakeld om te vermijden dat ze door de ­negatieve elektriciteitsprijs op de Belgische stroombeurs Belpex een factuur zouden krijgen om hun stroom toch kwijt te raken.

Zo werden alle windturbines op de strekdam van de haven van Zeebrugge uitgeschakeld, meldt Rik Van de Walle, de topman van het publieke hernieuwbaar energiebedrijf Aspiravi. De regionale windenergieproducent Wase Wind zette drie uur lang de helft van zijn molens uit, meldde directeur Chris Derde. En ook het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis van de windenergieparken in de Belgische Noordzee, liet weten dat een deel van de ­molens op zee stilgelegd werd.

De negatieve elektriciteitsprijzen van woensdag werden in de hand gewerkt door uitzonderlijk goede weersomstandigheden voor de productie van zonne- en windenergie en de vijf Belgische kerncentrales die op vol vermogen draaiden. Zonne- en windenergie waren woensdagmiddag samen goed voor een capaciteit van 7.000 megawatt. Met de kerncentrales erbij liep de capaciteit op tot bijna 11.000 megawatt. Dat was iets meer dan wat er nodig was om het stroomverbruik in ons land te dekken, blijkt uit de boordtabel over de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik van de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia.

Negatieve stroomprijzen tijdens een werkdag zijn vrij zeldzaam. Tijdens het weekend gebeurt het wel meer dat de elektriciteitsprijs onder nul gaat. Dit jaar was dat al een paar keer het geval.

En wat bij particulieren?

In tegenstelling tot windenergieproducenten hoeven residentiële zonnepaneleneigenaars niet bang te zijn dat ze zullen moeten betalen voor de zonnestroom die ze teruggeleverd hebben aan het net. Dat komt omdat bijna alle zonnepaneleneigenaars die een teruglevercontractafsloten met een energieleverancier afgerekend worden op basis van een ­gemiddelde maandelijkse elektriciteitsprijs of zelfs een vaste prijs. Dan hebben enkele uren van ­negatieve prijzen nauwelijks ­een effect op de vergoeding die ze ontvangen voor de stroom die ze op het net zetten, zegt Engie Electrabel, de grootste Belgische elektriciteitsleverancier.

Voor zonnepaneleneigenaars met een dynamisch tarief zullen de negatieve prijzen wel wat meer voelbaar zijn, omdat de zonnestroom die ze woensdag hebben teruggeleverd aan het net effectief wordt aangerekend tegen de negatieve prijzen. De gouden raad voor wie zo’n contract heeft: ­zoveel mogelijk zelf verbruiken tijdens uren met negatieve prijzen, stelt energie-expert Alex ­Polfliet. ‘Door bijvoorbeeld de elektrische wagen op te laden.’

Polfliet wijst erop dat voor bedrijven met een groot zonnepark de rekening wel fors kan oplopen als de stroomprijs negatief is. Terugleveringen aan het net worden bij hen wel uur per uur afgerekend.

