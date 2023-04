Indonesië dwingt fabrikanten van elektrische auto’s om miljarden te investeren in lokale fabrieken. In ruil krijgen ze toegang tot de grootste nikkelvoorraad ter wereld. Maar dat gaat gepaard met enorme milieuschade.

De Indonesische president Joko Widodo kon zich dinsdag glunderend in de handen wrijven. Terwijl hij in Duitsland persoonlijk onderhandelde met Volkswagen en BASF over de laatste details van de ­zoveelste ...