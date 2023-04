Vissersboten die niet vissen, schepen die hun transponder uitschakelen: Scandinavisch onderzoek geeft opnieuw aan dat Moskou plannen heeft om de westerse gas­leidingen en internet- en elektriciteitskabels op de zeebodem te saboteren.

Toen in september vorig jaar grote gaten werden geblazen in de Nord Stream-gaspijplijn was het in Europa alle hens aan dek. De sabotage maakte duidelijk hoe kwetsbaar de zeebodem is. Die ligt vol ­kabels ...