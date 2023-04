Bedrijven en organisaties kunnen ongewenst of pestgedrag op het werk nu zelf opsporen, met dank aan een online screeningtool van de KULeuven.

Vorig jaar was 2,4 procent van de werknemers op de Vlaamse werkvloer het slachtoffer van zware pesterijen en had bijna 15 procent er sporadisch mee te maken. Sinds 2002 is pesten op het werk strafbaar ...