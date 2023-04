Netflix stopt met versturen van dvd’s

Haast niemand weet dat nog, maar Netflix is begonnen als verhuurder van dvd’s via de post. En daar is het altijd mee doorgegaan. In september is het definitief gedaan, maakte het bedrijf bekend bij de aankondiging van de kwartaalresultaten.

Het gaat goed, maar niet schitterend met Netflix, dat zijn samengevat de dinsdag gepubliceerde resultaten van het afgelopen kwartaal, tevens het eerste kwartaal waarin oprichter Reed Hastings geen (co-)ceo meer is van het bedrijf dat hij in 1997 oprichtte. Hastings zette een stap opzij, het bedrijf wordt nu geleid door het duo Ted Sarandos en Greg Peters.

Het opvallendste nieuws bij de voorstelling van die resultaten: Netflix stopt met het versturen van dvd’s per post. Daarmee wordt een tijdperk afgesloten. Op 29 september wordt de laatste van de typerende rode enveloppes verstuurd.

Netflix startte in 1997 als een website waar je dvd’s kon huren. Die werden dan per post opgestuurd. Dat bespaarde de klant een trip naar de videotheek en de teleurstelling als de film die je zocht daar niet voorradig was. De bits van zo’n film of serie over het internet versturen, was op de inbelverbindingen uit de jaren 90 nog ondenkbaar. Netflix imiteerde eigenlijk Amazon, dat al een paar jaar eerder begonnen was met de onlineverkoop van boeken, cd’s en dvd’s.

Pas tien jaar later, in 2007 begon Netflix voorzichtig met het streamen van video op aanvraag. Maar de gevestigde media-industrie begon pas echt te zweten toen Netflix in 2013 uitpakte met het zelf geproduceerde House of cards.

De dvd-dienst van Netflix had ooit meer dan 16 miljoen abonnees en was ook vorig jaar nog goed voor een niet onaanzienlijke 150 miljoen dollar omzet.

Een jaar geleden moest Netflix voor het eerst in zijn geschiedenis een daling in het aantal abonnees bekendmaken. Dat gaf aanleiding tot een bijsturing van de strategie, met onder meer de lancering van een goedkoper abonnement met reclame. Netflix wilde dinsdag niet vertellen hoeveel mensen voor die nieuwe formule (die in ons land nog niet beschikbaar is) opteren, maar wilde wel kwijt dat ‘weinig’ mensen overstappen van een duurdere formule daar die reclame-versie.

Netflix besloot ook om op te treden tegen mensen die hun Netflix-wachtwoord delen. Het op grote schaal doorvoeren van die laatste maatregel is nu een beetje uitgesteld tot in de loop van het huidige, tweede kwartaal.

Het aantal Netflix-abonnees is het afgelopen kwartaal met een eerder zuinige twee miljoen gestegen naar 232,5 miljoen. Er werd 1.31 miljard dollar winst geboekt op een omzet die, met 8,16 miljard dollar, net iets lager uitviel dan analisten hadden verwacht.

Netflix is van plan om zijn investeringen in inhoud voor zijn dienst op peil te houden, na jaren van stijgingen: in 2024 zal, net als in 2023, ongeveer 17 miljard dollar worden uitgegeven.

