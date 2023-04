Foo Fighters kondigen nieuw album aan

De Amerikaanse rockband Foo Fighters lanceert een nieuwe single, en kondigt meteen ook een nieuw album aan.

De afgelopen maanden stuurden Foo Fighters geregeld signalen de wereld in dat er iets te gebeuren stond, zonder te specifiëren wat. Aan die onduidelijkheid komt nu een einde: met ‘Rescue’ brachten de band een nieuwe single uit, de eerste na het overlijden van drummer Taylor Hawkins, vorig jaar.

Met die titel wil de band duidelijk maken dat iedereen een kans verdient om gered te worden. Stilistisch grijpt het nummer terug naar oudere albums van de band. Drummer Taylor Hawkins wordt op ‘Rescue’ vervangen door frontman Dave Grohl, die ook drumde op het debuutalbum van Foo Fighters. De band kondigt meteen ook een nieuw album aan: But here we are verschijnt op 2 juni. De plaat wordt op de website van de groep aangekondigd als ‘een eerlijk en emotioneel rauw antwoord op alles wat Foo Fighters het afgelopen jaar hebben doorgemaakt, een getuigenis van de helende kracht van muziek, vriendschap en familie.’