9 juni verkiezingen? Nog steeds geen zekerheid

9 juni

De ambassadeurs van de 27 EU-landen hebben tijdens hun vergadering woensdag dan toch niet gesproken over de datum van de Europese verkiezingen in 2024. Een beslissing wordt nu begin mei verwacht. Wegens gebrek aan overeenstemming over een alternatief lijkt de periode van 6 tot 9 juni het te zullen halen. Dat zou betekenen dat in België de Europese, maar ook de federale en regionale verkiezingen op zondag 9 juni plaatsvinden. Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout lanceerde daarom al eerder het voorstel om van maandag 10 juni een examenvrije dag te maken.

PS’ers aan boord

De game of thrones in Sint-Joost-ten-Node kent een vervolg. Twee weken geleden verloren schepenen Philippe Boiketé, Nezahat Namli en Loubna Jabakh een deel van hun bevoegdheden. Het degraderen van de drie PS-schepenen kaderde in een bittere strijd in Sint-Joost tussen de PS en burgemeester Emir Kir, die zelf begin 2020 uit de partij werd gezet. Maar dinsdag draaide Kir zijn beslissing terug, nadat de drie schepenen hadden aangeklopt bij de Raad van State. Volgens Kir gebeurde dat louter en alleen om procedurefouten te vermijden. ‘De feiten die aan de basis liggen van het ingetrokken besluit blijven het college zorgen baren. Het is daarom van plan een procedure op te starten waarbij de betrokken schepenen zullen worden gehoord en alle passende maatregelen kunnen worden genomen’, stelde de gemeente zonder verdere uitleg.

Geen alternatief

De Europese wetgeving voorziet dat de verkiezingen om de vijf jaar plaatsvinden in dezelfde periode als de eerste rechtstreekse stembusgang voor het Europees Parlement. In 1979 vonden die verkiezingen in de 23ste week van het jaar plaats, tussen 7 en 10 juni. Portugal had gevraagd om daar volgend jaar vanaf te wijken om het verlengde weekend van de nationale feestdag (10 juni) te vermijden en om de verkiezingen te vervroegen naar eind mei. Zo zou de regering in Lissabon een lage opkomst willen vermijden. Maar het Zweedse voorzitterschap van de EU kon geen akkoord vinden over een andere datum. Elk alternatief blijkt voor een of meerdere landen onmogelijk.

PS’ers buiten

Nu Boiketé, Namli en Jabakh hun bevoegdheden terugkrijgen, keren drie andere schepenen Mohammed Jabour, Dorah Ilunga en Kadir Özkonakci (Sport) de PS de rug toe, zo meldt nieuwssite Bruzz. De tweedeling tussen het kamp Kir en de PS is zo totaal. Heel erg vindt de PS dat niet blijkbaar. ‘Sinds Kir uit de partij werd gezet, hebben deze drie schepenen ervoor gekozen om in het kamp van Kir te blijven en hebben ze zich op die manier deloyaal gedragen tegenover onze partij en haar waarden,’ zo noteert Bruzz. ‘Met de drie overblijvende PS-schepenen beschikken wij nu over drie namen rond wie we een alternatief voor Sint-Joost willen opbouwen richting de volgende verkiezingen.’ Een hele uitdaging want bij de vorige verkiezingen was Kir in zijn eentje verantwoordelijk voor een kwart van de stemmen in de gemeente, waar de aanhang in de Turkse gemeenschap groot is.