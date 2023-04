Acht jaar cel voor schietpartij op drillrappers, vermeende opdrachtgevers vrijgesproken

Twee leden van de drillrapgroep Go Fast zijn veroordeeld tot acht jaar cel voor een schietpartij in Borgerhout. Vanop een brommer schoten ze twee ‘rivalen’ neer. De vermeende opdrachtgevers zijn vrijgesproken.

Jarneil W. (19) en Tijresse P. (20) hadden vorig jaar op 24 maart twee ‘vijanden’ beschoten vanop een brommer. Ze beweerden gehandeld te hebben in opdracht van Bryan G.L. (24) en zijn vermeende rechterhand Liberty B. (19), maar die ontkennen iedere betrokkenheid bij de feiten. De schutters, die van Nederlandse origine zijn, hoopten op die manier te kunnen toetreden tot de beruchte Rotterdamse drillrapformatie Roffa Boys.

Jarneil W. zat als passagier op de brommer. Hij schoot slachtoffer B. in de bil, de kogel die bestuurder Tijresse P. afvuurde op slachtoffer M. raakte hem oppervlakkig in de borst. De slachtoffers verklaarden dat ze de twee schutters kenden uit het drillrapmilieu. Jarneil W. had naar B. gebeld om af te spreken op het plein, met de schietpartij tot gevolg.

De jongens op de brommer wezen naar L.B. en B.G.L., met als bijnaam ‘De eenarmige dj’, als hun opdrachtgevers. Tijresse P. zei dat hij en Jarneil W. de liquidatieopdracht moesten uitvoeren, want anders zouden ze zelf een kogel krijgen. Beiden betwisten dat ze de slachtoffers wilden doden. Tegen de schutters werd acht jaar geëist, de rechtbank volgde het parket en veroordeelde de twee woensdag effectief tot acht jaar opsluiting.

Punten en eer behalen

Tegen de vermeende opdrachtgevers eiste het parket negen jaar gevangenis. Hun advocaten, Shari Desmet en Koen De Backer, hadden de vrijspraak gevraagd. De verklaringen van de schutters zouden opgezet zijn om de schuld bij iemand anders te kunnen leggen. De rechtbank oordeelde inderdaad dat L.B. en B.G.L. onschuldig zijn, zij werden vrijgesproken. B.G.L. wordt nog wel vervolgd in een dossier rond overvallen.

In het drillrapwereldje is het neerschieten of neersteken van rivalen, of het plegen van andere criminele feiten, een manier om punten en eer te behalen. Naar aanleiding van de moord op Steven B. in Berchem meldde het parket in december vorig jaar dat al zo’n vijftigtal misdrijven aan dat milieu werden gelinkt.

