Als de schrijvers staken, ligt Hollywood plat

Zal het volgende seizoen van je favoriete serie dit najaar wel op tijd verschijnen? Steeds meer showwriters in Hollywood zien hun inkomsten terugvallen. De Amerikaanse schrijversgilde WGA dreigt opnieuw met een staking.

De Writers Guild of America (WGA), die de schrijvers van series en films in Hollywood vertegenwoordigt, heeft laten weten dat 98 procent van haar leden een mogelijke staking ondersteunt. Hollywood voelt de hete adem in de nek en bereidt zich voor op het ergste: de herinnering aan de schrijversstaking uit 2007 zit nog behoorlijk vers in het geheugen. Die hield honderd dagen stand en werd ook door de Screen Actors Guild ondersteund, wat het in die periode onmogelijk maakte voor de studio’s om nieuwe media te produceren.

De gevolgen waren toen onmiddellijk voelbaar: zonder hun vaste grappenschrijvers, begonnen beroemde hosts in praatprogramma’s al snel te improviseren, of ze werden vervangen door reality-tv.

Ook series zagen hun seizoenen gepauzeerd of ingekort en de gevolgen voor de filmproducties waren nog tot diep in 2009 voelbaar. De impact van de staking op de economie van Los Angeles werd op meer dan 2 miljard dollar geschat.

Minimumloon

In 2007 draaiden de onderhandelingen om de invloed van het internet, vandaag is het de grote impact van streaming die aan de basis ligt. De laatste jaren werd het steeds moeilijker om er een leefbaar inkomen te krijgen voorals schrijver. Het aandeel schrijvers dat tegen het minimumloon werkt, steeg van 33 naar 49 procent, stelt de WGA.

Seizoenen zijn vandaag vaak een stuk korter dan een paar jaar geleden. Al zijn er wel meer series, ze omvatten een steeds kleiner aantal afleveringen. Ook traditionele inkomstenbronnen zoals de residuals (vergoedingen op basis van auteursrecht) zijn niet opgewassen tegen de evoluties in de sector. Die residualsgeven schrijvers een aandeel bij internationale deals of de verkoop op dvd, maar bij streaming gaat het vaak om een vast bedrag. Door een gebrek aan transparantie kan het succes van een show bovendien moeilijk in kaart worden gebracht.

Deadline op 1 mei

Of de staking er zal komen, is lang niet zeker. In 2017 was er een gelijkaardige dreiging, maar die werd toen last minute met een deal afgewend. Daar hoopt de WGA alvast op, al is onderhandelen er niet makkelijker op geworden. Disney kondigde al aan dat het 7.000 banen zou schrappen, Netflix stuurde vorig jaar 450 werknemers de laan uit en gelijkaardige signalen weerklinken bij veel studio’s. Tegelijk zijn er ook bedrijven zoals Amazon en Apple wier primaire activiteit niet in de entertainmentsector ligt, waardoor niet alle partijen dezelfde belangen hebben en het front van studio’s niet zo eensgezind is als het lijkt.

Niet dat de schrijvers zich daardoor laten doen. ‘De huidige status quo is niet houdbaar’, zei Eric Haywood, een van de onderhandelaars voor de WGA aan TheNew York Times. Hij wijst erop dat de operatieve winsten van de grootste entertainmentbedrijven in 2021 samen nog steeds zo’n 28 miljard dollar bedroegen.

De onderhandelingen lopen stroef en er is niet meteen een akkoord in zicht, al ligt de deadline wel op 1 mei. Of uw favoriete serie dit najaar dus op het geplande moment gelanceerd zal worden, is nog niet zeker.

