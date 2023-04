Minister van Media geeft VRT-ceo pedagogisch tikje over mail zwijgplicht

Na een mail waarin de VRT-baas zijn personeel vroeg te zwijgen over de omroep, toont minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) begrip voor ‘de uniforme communicatiestrategie’ van de VRT. Alleen de toon, de timing en de ‘manier waarop’ kon de minister niet smaken.

‘Het is evident dat een bedrijf een uniforme communicatiestrategie hanteert’, zei de Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), als antwoord op vragen in het parlement over een opmerkelijke mail die VRT-ceo Frederik Delaplace maandag aan zijn werknemers had verstuurd. Daarin maande hij hen aan steevast ‘geen commentaar’ te antwoorden op vragen over de openbare omroep. Nog geen halfuur na het versturen ervan, lekte de mail van Delaplace uit en kon De Standaard haar inkijken.

Dalle maakte zich woensdagmiddag in het parlement sterk dat de VRT niets verandert aan zijn communicatiestrategie. Toch kreeg de VRT-baas een klein pedagogisch tikje van de minister. Dalle is namelijk niet te spreken over de manier waarop Delaplace de regels afgelopen maandag bij zijn personeel in herinnering bracht. De minister moest naar eigen zeggen zelfs ‘even slikken’ toen hij de mail las met als titel ‘geen commentaar’, ‘waarbij bovendien opgeroepen werd om geen enkele communicatie te doen over de VRT’.

‘De manier waarop de mail verstuurd is – de timing (in de nasleep van een grote besparingsronde, red.), de toon, de formulering – is ontzettend onverstandig,’ aldus Dalle, ‘en niet voor herhaling vatbaar.’ Maar ten gronde vindt Dalle niets verkeerd aan een strikte communicatiestrategie binnen het bedrijf, ook al is dat de openbare omroep, zo benadrukte hij verschillende keren in zijn betoog.

Koffie

‘Ik heb de communicatieploeg gevraagd de richtlijnen ter zake nog eens te updaten. Zodra dat gebeurd is, gaan we er ook wat strenger op toezien’, stond in de mail van Delaplace. Toch zegt Dalle in het parlement dat er aan de richtlijnen, die terug te vinden zijn in Integriteitscode van de VRT, niets verandert. Die code stelt dat VRT-personeelsleden weliswaar een publiek standpunt mogen innemen, maar alleen op voorwaarde dat ze dat in eigen naam doen en erop toezien dat de omroep geen schade wordt berokkend.

Om de nood aan een uniforme communicatiestrategie bij de VRT te illustreren, verwees Dalle, opmerkelijk genoeg, naar een voorbeeld waarbij de communicatie van de VRT zelf in de soep draaide. Uitspraken van de taaladviseur over het feit dat er meer tussentaal toegelaten zou worden op de VRT-zenders, leidde enkele maanden geleden tot debat in het Vlaams Parlement. Daags nadien kwam de VRT terug op die uitspraken. Een heldere communicatiestrategie had, volgens Dalle althans, alvast wat koffievlekken kunnen voorkomen, want ‘iedereen verslikte zich die dag in zijn koffie’. De vraag of meer afgelikte communicatie de toenemende tussentaal op de VRT-zenders zou kunnen voorkomen, stelde de minister zich evenwel niet in het parlement.

De minister is ervan overtuigd dat er aan de Reyerslaan geen sprake is van een spreekverbod. ‘Het is perfect legitiem voor een medewerker van de VRT om bijvoorbeeld via sociale media te zeggen dat de dag goed verlopen is, dat een persoon trots is om te werken voor de VRT’, stelt de minister. ‘Positieve boodschappen? Zeer graag. Maar opletten dat je je werkgever geen schade berokkent.’

Dinsdag, daags na de mail van de VRT-ceo, dienden de drie vakbonden bij de VRT, ACOD, VSOA en ACV, als reactie een gezamenlijke actieaanzegging in. Die moet alle geplande en spontane acties van VRT-medewerkers dekken. Volgens Wies Descheemaeker van ACOD past dit spreekverbod in de angstcultuur die volgens hem de voorbije maanden aan de Reyerslaan heerste. Behalve bij de vakbonden vond De Standaard de voorbije dagen niemand bij de VRT die wou praten over het spreekverbod en de eventuele angstcultuur.

Lees ook