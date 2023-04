Ex-vriend van moeder van Raul (9) verschijnt vrijdag voor Amsterdamse raadkamer

De 34-jarige Roemeense man die in Nederland opgepakt werd in het onderzoek naar de dood van de 9-jarige Raul in Gent, verschijnt vrijdag voor de Amsterdamse raadkamer. Dat werd vernomen bij zijn advocaat en de rechtbank Amsterdam. Verwacht wordt dat hij zich opnieuw niet verzet tegen zijn overlevering en dat die volgende week kan uitgevoerd worden.

Het gaat om de ex-vriend van de moeder van de jongen. De man werd vrijdagavond opgepakt in het Nederlandse Bakel en wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Raul. Hij werd maandagnamiddag voorgeleid bij de officier van justitie in Amsterdam, die heeft beslist dat hij in overleveringsdetentie blijft. De man stemde in met de verkorte procedure van overlevering, waardoor hij snel overgeleverd kan worden aan België.

De verdachte moet die keuze vrijdag opnieuw bevestigen voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank. Zijn Nederlandse advocaat Wiekash Ramnun verwacht dat de man dat zal doen en dat de raadkamer vrijdag oordeelt over de overlevering. Als definitief wordt besloten tot de verkorte procedure, dan kan hij volgens het Nederlandse openbaar ministerie binnen vier of vijf werkdagen overgeleverd worden aan ons land.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sportzak en zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag en lijkverberging.

Lees ook