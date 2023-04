‘Weet je wat er zo tof is als je je pantser aflegt? Dat je er echt op kunt vertrouwen dat mensen je graag zien om wie je bent’

Zelfzorg is niet te koop. Het is een lastig proces, dat nooit af is, en met een stevig risico op tranen, zegt klinisch psycholoog en auteur Nina Mouton. ‘Ik was de kampioen van de relativering. “Zo erg is dat toch niet, komaan, kop op, doorbijten, er is nog werk te doen”: hoe erg is het eigenlijk dat je dat tegen jezelf zegt?’