Legt het abortusdebat de Wetstraat weer lam?

CD&V trekt in ethische debatten bijna altijd de conservatieve kaart, ook in het abortusdebat. Een verlenging van de abortustermijn van 12 tot 18 weken is een no go voor de christendemocraten. Maar nu komen ze met wat ze zelf een compromisvoorstel noemen: tot 14 weken is abortus bespreekbaar. Houdt dat voorstel steek? Wat vindt de rest van de Wetstraat? En hoe zwaar weegt die hele abortuskwestie op de politiek?