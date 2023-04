David Goffin sneuvelt in de tweede ronde in Barcelona

David Goffin (ATP 99) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het ATP 500-toernooi in Barcelona (gravel/2.722.480 euro).

De 32-jarige Luikenaar verloor in twee sets (6-1 en 7-5) van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 35), het zestiende reekshoofd in Catalonië en vrij in de eerste ronde. De partij duurde een uur en dertien minuten. Goffin had zich dinsdag in de eerste ronde nog voorbij de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 593), ooit nummer twaalf van de wereld, geknokt.

Vorige week maakte de Belgische nummer een op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo zijn wederoptreden na zeven weken inactiviteit door een blessure aan de linkerknie. Hij ging er in het prinsdom meteen in de eerste ronde uit.

Op de ATP-ranking maakte Goffin de voorbije weken een duik. Hij zakte in twee weken tijd van plaats 45 naar plaats 99. Goffin was de enige Belg op de hoofdtabel in Barcelona.

