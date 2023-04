Kunstenaarsdorp met jaarlijkse omzet van 630 miljoen dollar

In 1989 startte schilder Huang Jiang met het kopiëren van meesterwerken in Dafen, een buitenwijk van Buji, Shenzhen, China. Begin jaren 90 breidde Jiang uit en verzamelde hij een groep van ongeveer twintig opgeleide kunstenaars, die zich ook in Dafen vestigden. Zij produceerden dagelijks tientallen replica’s van olieverfschilderijen van meesters als Van Gogh, Dalí, Leonardo da Vinci, Rembrandt en Warhol.

Ondertussen telt Dafen 7.000 kunstenaars die er allemaal wonen en werken (volgens cijfers uit 2014). Per jaar worden vijf miljoen schilderijen naar de VS en Europa geëxporteerd.

In een publicatie uit 2019 werd geschat dat het Dafen-gebied jaarlijks ongeveer 630 miljoen dollar aan inkomsten oplevert. Voorheen was talent nodig bij de productie, maar het dorp heeft geïnnoveerd met grootschalige printers, tablets en telefoons die worden gebruikt voor het maken van templates. Op die manier is nog slechts een minimale training noodzakelijk.

Recent is er echter een andere tendens waar te nemen. De schilders, die ooit bekend stonden om hun replica’s, verkopen nu ook originele werken van duizenden dollars. Ze passen hun stijl aan en profiteren van de bloeiende binnenlandse kunstmarkt. Momenteel zijn er ook zo’n 300 schilders werkzaam die zich hebben toegelegd op het maken van originele olieverfschilderijen. Het aantal originele kunstwerken bedraagt 20 tot 30 procent van de totale productie.

Stoelen staan klaar voor de kunstenaars in opleiding. afp

Het dorp heeft geïnnoveerd met grootschalige printers, tablets en telefoons die worden gebruikt voor het maken van templates. afp

