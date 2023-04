In de reeks Dead ringers, gebaseerd op de cultfilm van David Cronenberg, speelt ze een identieke tweeling. Rachel Weisz is het dan ook gewend om te switchen tussen rollen en jobs, werk en privé. ‘Het kost geen moeite om altijd níét op te dagen op evenementen.’

Er is best veel bloed te zien in Dead ringers, maar het komt niet uit ­kogel- of steekwonden, of van andere vormen van ­geweld die je zou verwachten in een donkere psychologische thriller. Het is bloed ...