Parket opent onderzoek naar whatsappberichten van geschorste leerkrachten

Het parket van Limburg gaat de whatsappberichten van de geschorste leerkrachten van de Hasseltse sportschool onderzoeken. Daarin zouden allerlei racistische, seksistische en homofobe berichten zijn verstuurd.

Acht leerkrachten van de GO! Next sportschool in Hasselt werden geschorst omdat ze discriminerende berichten over leerlingen met elkaar deelden in een Whatsappgroepje. Advocaten van de slachtoffers hamerden op de ernst van de feiten. ‘Wat mij betreft is het erg genoeg om een klacht in te dienen’, communiceerde advocaat Michiel Van Kelecom.

De communicatie zou volgens ingewijden kaderen in de privésfeer of in de sfeer van foute grappen, maar dat spreken de advocaten van de slachtoffers tegen. ‘Mijn cliënten zijn meerdere weken bezig geweest om alles te filteren. Het gaat dus niet over tien berichtjes en het gaat niet zomaar over wat foute grapjes’, verklaart hij. ‘Ik heb inzage gehad in die whatsappberichten. Het gaat duidelijk over racisme, seksisme, bodyshaming, homofobie en dergelijke meer. We hebben die berichten. Die spreken voor zich.’

Naar alle verwachting volgt ook nog een onderzoek van het GO! zelf.

