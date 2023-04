Uit het hart | Administratiestress en angst voor de postbus: als de papiermolen in je hoofd zot draait

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

19 april 2023

Administratiestress en brievenbusangst: als de papiermolen in je hoofd begint te malen

‘Ik heb administratiestress!’, geeft collega Marjan Justaert toe. Officiële brieven blijven soms dagenlang liggen, en de zin om ze te openen wordt er niet groter op. Integendeel. Ze gaat op zoek naar Eerste Hulp bij Postfobie.

Marjan Justaert

Ik schaam me ervoor. Dat ik, als mondige en opgeleide burger, moeite heb om mijn post en administratie op een volwassen manier aan te pakken. Officiële brieven in een zakelijke vensterenvelop – vooral die zonder afzender – maken me zenuwachtig. Ze lijken te roepen: ‘miserie!’, maar in plaats van meteen de koe bij de horens te vatten, leg ik ze liever even terzijde tot ik genoeg moed verzameld heb om mijn uitstel- en vermijdingsgedrag te overwinnen.

Je kunt het al raden: zoiets blijft natuurlijk niet ongestraft. Aanmaningen en boetes zijn geregeld mijn deel. Die betaal ik wel zo snel mogelijk, want incassobureaus – laat staan deurwaarders – wil je écht niet achter je aan. Vaak heb ik het gevoel dat de rest van de wereld zo tegen z’n veertigste stilaan wel zijn zaakjes op orde heeft. Dat alle andere mensen van mijn leeftijd Excel-spreadsheets bijhouden van al hun uitgaven en inkomsten, en al hun administratie onverwijld aanpakken zodat er nooit papierchaos ontstaat of een euro te veel wordt betaald.

• Duitse met brievenfobie vangt bot bij rechter

Van die gedachte word ik nóg onrustiger. Meestal ga ik dan even stoom aflaten bij een vriendin die in mijn ogen nog een tikje erger is dan ik op het vlak van administratiestress en bijbehorende brokstukken die in het rond vliegen. De ergste? Toen mijn zoon in het ziekenhuis lag, bleek hij bij navraag uitgeschreven bij de hospitalisatieverzekeraar, omdat de bijdrage niet op tijd betaald was. Toen heb ik geweend, gevloekt en vervolgens mezelf plechtig voorgenomen om het voortaan beter te doen.

Dat is maar deels gelukt.

Angst voor de brievenbus

Een totaal niet-representatieve rondvraag in mijn omgeving, en dito research op het internet, leert me dat ik toch niet alleen ben. De Nederlandse radiozender NPO Radio 1 maakte er twee jaar geleden een heuse uitzending over. Wel meer mensen hebben het gevoel dat ze hun administratie niet de baas kunnen. Een vriendin heeft haar post al een maand niet meer durven te openen, de stapel is intussen aangedikt tot 15 centimeter. ‘De hele papiermolen is de reden dat ik nooit meer zelfstandige wil zijn’, geeft een vriend toe. ‘Ik opende brieven, betaalde rekeningen, maar wist begot niet wat ik aan het doen was.’

Helpt dat? Mezelf inprenten dat het maar een brievenbus is, dat de angst voor post irrationeel is en dat het met een struisvogelkop alleen maar erger wordt. Foto: Joyce van Belkom/Hollandse Hoogte

Een collega die freelance én alleenstaande is, vertelt hoe zij bij het openen van de brievenbus elke keer weer het gevoel heeft dat er een probleem uit de bus gaat vallen. ‘Op een avond was ik aan mijn administratie begonnen, want op zich ben ik best georganiseerd, maar ik raakte zo overprikkeld dat ik ben gaan wandelen. “Is dit het waard?”, vroeg ik me af. Het antwoord luidt toch “ja”. Nog liever administratieve stress dan ergens als loontrekkende een job uitoefenen waarin ik me misschien gevangen zou voelen.’ Een andere collega vertelt dat ze zichzelf verplicht om ’s morgens haar brieven te openen en minstens de helft meteen af te handelen.

Over brievenfobie heeft schrijver Dimitri Verhulst een novelle geschreven, In weerwil van woorden. Als hoofdpersoon Pol Verholst, de zoon van een postbode nota bene, brieven moet openen, begint hij te zweten, krijgt hij hartkloppingen en zakt zijn suikerspiegel. Hij noemt het ‘de ziekte van Verholst’.

De Nederlandse journaliste en columniste Rinke Verkerk heeft het ook. Op haar achttiende is het begonnen. ‘Tot mijn achttiende kon ik enveloppen achteloos terzijde schuiven. Post was ter kennisgeving van dingen die ik al wist, zoals bankafschriften. Op je achttiende verandert dat. Opeens weten ze je allemaal te vinden. De zorgverzekeraars, de telefoonproviders, de Protestantse Kerk Nederland, DUO (een agentschap van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, red.), zorgverleners, hulpverleners. Ze sturen je brieven met sommeringen, verhuld als verzoeken, met rekeningen en aanmaningen die je er opeens van bewust maken dat het geld kost dat je leeft. Terwijl je daar niks aan kunt doen, je leeft net zo per ongeluk als dat je achttien werd. Daarbij heb je niet mee kunnen beslissen over wat er vanaf dat moment van je wordt gevraagd. Maar even mogen kiezen of je mee wilt doen: ho maar’, schrijft ze in het Nederlands Dagblad. De titel van haar column luidt: ‘Ik was zijn onderbroeken, hij doet mijn administratie: een verworven vrijheid.’

Opruimcoach

Los van wie de onderbroeken wast (oké, betrapt), vind ik dat ik het zelf zou moeten kunnen. De moeilijkste stap is de stap naar de brievenbus – om een sportboutade te parafraseren. Hoe kunnen we die oplossen? Ik scrol en vind: plan het in. Doe het desnoods met iemand erbij. Gedeelde post is halve post. Maak er een dagelijkse gewoonte van, maar wees niet te streng voor jezelf. Máár de ‘wil tot verandering’ moet wel aanwezig zijn. Ik neem me voor om vanaf nu elke dag ’s morgens de bus te lichten.

Eenmaal de post op tafel ligt, begint de volgende klus. De gouden regel blijkt overzicht scheppen en bewaren, lees ik in de tips van organisatiecoaches op het internet. Er zijn massa’s lifehacksvoor een opgeruimd huis en leven.

Ik kies lukraak en download de handleiding ‘Post en administratie, zó doe je dat!’ van opruimcoach Nele Colle. Ze heeft het over het bewaren van officiële documenten – met een handig lijstje van welke documenten je hoelang moet bewaren – maar ook over de post. Want ‘een goed werkend administratiesysteem begint met een goede postverwerking’, meent Colle.

Haar tips? Open dagelijks je post. Gooi de lege enveloppen meteen weg. Lees nog niet direct, maar sorteer met in het achterhoofd de vraag: wat moet ik ermee doen? Moet je het meteen doen, doe het dan onmiddellijk en steek de brief niet weg. Voor alle andere brieven maak je vijf postvakken:

- Vak 1: to do (plan in wanneer je dit zal doen)

- Vak 2: te lezen (laat dit niet opstapelen, stel een deadline in)

- Vak 3: opvolgen (lopende zaken, nog wachten op antwoord, in de gaten houden)

- Vak 4: klasseren (niets mee doen, alleen klasseren)

- Vak 5: postvak UIT (spullen/documenten die het huis uit moeten)

Bon, ik ga het eens proberen. Volgens Colle werkt het allemaal beter wanneer je leuke postvakken en opbergmappen koopt, met duidelijke en handige labels. Dat geldt trouwens evengoed online – veel post is immers digitaal.

Labels creëren, daar heb ik wel zin in. Want, geloof het of niet, vroeger speelde ik graag dat ik een secretaresse of bibliothecaresse was. Ik had een klasseersysteem voor zowat al mijn verzamelingen, voor m’n boeken, voor alles en nog wat. Mijn fichebakjes waren mijn trots ... Ik weet niet exact waar het is fout gelopen en cours de route, maar mogelijk heb ik het toch nog ergens in mij.

Wat u, beste lezer, herkent u de neurose van Marjan? Heeft u tips, tricks of hacks? Mail ons!

19 april 2023

Mooigedacht (45): over textielverf en het leven

Foto: Getty Images/iStockphoto

In de reeks Mooigedacht: de meest beklijvende, inspirerende uitspraken uit de krant. Doe er uw voordeel mee.

Collega Hans Cottyn droomde van oranje gordijnen, want die had hij ergens gezien en mooi gevonden. Dus ging hij op zoek naar textielverf om de gordijnen van zijn dromen tot leven te toveren. De bedenking die hij daarbij maakt, tja, die vind ik mooigedacht: ‘Misschien ben ik te oud geworden voor textielverf, zoals je te oud kunt worden voor plakkaatverf, vingerverf, waterverf, eierverf. Zoveel soorten verf waar je te oud voor kunt worden. Maar als je je bij dekverf neerlegt, alleen maar blij wordt van stopverf, dan staat het leven stil,’ schrijft hij.

19 april 2023

En dan ben je 35, en mag je weer naar Start

Een mooi verhaal in de rubriek Leef-Tijd deze week. Over hoe je als dertiger denkt dat je alles op een rijtje hebt, en het leven je dan verplicht om een complete zwenkbeweging te maken, van donker naar licht.

Foto: Liza Francois

‘Ik heb mijn toekomstbeeld volledig moeten herzien. Ik sta niet waar ik had willen staan. Dat leren aanvaarden was niet evident.’ Dat zegt Stephanie Croes (35) . Ze had, dacht ze, haar leven goed op de rails. Een lief, fijne vrienden en een eigen zaak met een focus op wellness, gezondheid en sport. Vlak voor ze die zaak echt zou openen barstte de coronacrisis los. De deuren bleven dicht en zijn nog altijd dicht. Haar droom kon ze opbergen. In dezelfde week overleed haar grootvader, de man die haar had opgevoed. Vlak daarna pleegde een goede vriendin zelfmoord. En enkele maanden nadien liep ook haar relatie op de klippen. ‘Ik voelde geen grond meer onder mijn voeten.’

Haar verhaal klinkt zwaar, maar is ook herkenbaar. Hoe de dominostenen beginnen te vallen en de ene de andere omver duwt tot de hele rij instort, u kent het mechanisme wel. Stephanie daalde net diep genoeg af in de duisternis om te beseffen dat ze eruit moest. Ze zocht hulp en bouwde zichzelf steentje per steentje weer op.

En ze leerde een mooie les. Een diepe: ‘Ik heb er even over gedaan, maar ik weet nu dat het net in de donkerte is dat nieuwe dingen geboren worden. De wortels van een nieuwe toekomst liggen dicht bij de grond, of eronder. Alles ontstaat in het duister. Baby’s groeien negen maanden in een donkere baarmoeder voor ze geboren worden. Bloembollen ontspruiten in het donker voor ze door de oppervlakte breken. Wat wil groeien, heeft luwte nodig. Afstand. Duisternis.’

18 april 2023

Hoe een haarkleur in je hoofd kruipen kan

‘Ik ben blond in mijn hoofd, maar ik zie er niet blond uit. Of toch niet blond genoeg.’ Dat is de teneur van de hashtag blondedysmorphia die op Tiktok de ronde doet. Een discrepantie tussen hoe je je voelt en hoe je eruitziet. Tiens, kennen we dat niet allemaal? Of neen, blondes have more fun.

Foto: Johan Dockx

We moeten het eens over haar hebben. Niet ‘haar’ zoals in: ‘zij daar, ginder!’ Maar ‘haar’ zoals in: dat fluffy stukje van onszelf dat boven op ons hoofd staat (of niet meer). Haar en wat je ermee aan moet, is het first world problem bij uitstek, maar zoals dat wel meer gaat met first world problems wil dat niet zeggen dat het geen terras- of cafébabbel waard is, of dat je je, op zijn minst, niet zou mogen verwonderen over wat die rare substantie op ons hoofd met onszelf en onze identiteit doet.

Zelf ga ik gebukt onder al wat te weinig is. Haar dat je amper voelt, zo dun is het, en haar dat je amper ziet, zo ongedefinieerd de kleur. Soms doe ik wild in hoogzomers, en dan laat ik het bleken naar een gelig-oranje dat je met wat goede wil blond zou kunnen noemen. Als ik op zo’n moment vermist zou geraken, hoop ik altijd dat mijn opsporingsbericht zou melden dat ‘een blonde vrouw niet meer gezien is sinds donderdag’. Het zou gewoon grappig zijn, want diep in mezelf ben ik geen blondine natuurlijk.

Dit hele autobiostukje hierboven is niets meer dan een brug naar een woord dat de voorbije weken op sociale media en daarmee ook in gesprekken de ronde doet: blonde dysmorphia. Niet zo blond zijn als je je voelt, daar komt het op neer. Het begrip is een afgeleide van body dysmorphia of Body Dysmorphic disorder (BDD), een psychologisch fenomeen waarbij iemand zichzelf buitenproportioneel lelijk vindt. Zo iemand fixeert zich op de kleinste imperfectie en vergroot die uit. Dat steeds meer mensen last hebben van dat soort ingebeelde lelijkheid, en hoe dat komt, tja, hallo, Instagram & co.? Maar bon, blonde dysmorphia is dus een dingetje, toch in dat parallelle universum dat Tiktok heet. Miljoenen views hebben ze er, de video’s van vrouwen die zich onder dehashtag #blondedysmorphia vragen stellen bij hun haarkleur en blijven denken dat ze blond, blonder en blondst moeten zijn, en bleken, bleken, bleken en kleuren om te kunnen zijn wie ze zijn.

Ik ben blond, nah

Het is raar hoe blond, en bij uitbreiding haarkleur, in iemands identiteit kruipt. Wanneer ik er wat lacherig over praat met blondines kom ik te weten dat het wel degelijk een identiteitskwestie is. Ik hoor van heel wat vrouwen die in hun kinderjaren blond-witterig waren dat ze een minicrisis kregen toen hun haar spontaan donkerder werd met de jaren. Eens je jezelf op de kaart zet als blondine en zo bejegend bent, altijd blondine. Zoiets. Misschien krijgen blonde kinderen ook gewoon meer positieve aandacht? En zet dat een behoefte aan aandacht vast? En een zelfbeeld? Wanneer er dan plots asblond haar door die haarfollikels groeit of, godbetert, lichtbruin, en nog erger: grijs, dan moet er ingegrepen worden. Het is op dat moment dat die rare blonde dysmorphia toeslaat.

Ook op Reddit lees ik er getuigenissen over. Over hoe het nooit blond genoeg kan zijn, over de onzekerheid wanneer een foute lichtinval hen plots doet denken dat niemand hen nog als blond gaat zien. Fascinerend is het. Zeker als je weet dat blond een zeldzaamheid is. Slechts 2% van de wereldbevolking is natuurlijk blond (wie telt die dingen, en hoe?), dus ga er maar van uit dat het gros van de blonde mensen die we op straat tegen het lijf lopen geblondeerd haar heeft.

‘Doet ze het of doet ze het niet?’

In mijn zoektocht naar de link tussen blond en identiteit kom ik bij een mooi verhaal terecht dat Malcolm Gladwell in 1999 schreef voor de New Yorker. Bladzijdenlang gaat hij door op het fenomeen haarkleur, en dan vooral de blonde variant. Hij is bijzonder gefascineerd door Shirley Polykoff, een copywriter in de Amerikaans-Joodse gemeenschap in de jaren vijftig en zestig. Zij was het die de reclameteksten schreef - Mad men avant la lettre - voor de haarkleurproducten van het toen populaire merk Miss Clairol. Gladwell deed zo veel research over Shirley dat hij haast in haar ziel kon kruipen. Shirley was blond, haar haar kleuren was haar tweede natuur. Ze vond van zichzelf dat de persoonlijkheid die ze zichzelf toeschreef simpelweg niet rijmde met bruin haar. Flamboyant, spontaan, sprankelend, en op een onweerstaanbare manier ijdel. Haar idee was dat je kon worden wie je wou worden, en dus ook een blondine. Samen met die overtuiging oreerde ze ook dat je niet alleen kon worden wie of wat je wou, maar dat je dat bovendien ook in het geheim moest kunnen doen. Ze vertaalde haar eigen overtuigingen in de slogans die ze schreef voor de haarkleurproducten, zoals ‘Does she or doesn’t she? Only the hairdresser knows for sure’. En de mooiste: ‘If I’ve only one life, let me live it as a blonde’.

Voor Shirley Polykoff, schreef Gladwell, was de kleur van haar haar een nuttige vorm van fictie, een manier om de tegenstelling te overbruggen tussen het soort vrouw dat ze was en het soort vrouw dat ze vond dat ze moest zijn. het was een manier om het allemaal te hebben, Doris Day te kunnen zijn zonder Doris Day te zijn.

Want leven als blond wezen is anders, zo blijkt nog uit een straatonderzoek dat de Britse journaliste Joanna Pitman jaren geleden deed. Zij liet haar haar blonderen en noteerde de reacties. Vreemden op straat glimlachten spontaan naar haar. Voorbijgangers wierpen haar begerige blikken toe. In de bibliotheek sprongen de mannen bijna over de balie om haar te helpen. Op de markt werd ze vóór haar beurt bediend. Vrienden vonden dat ze er jonger uitzag. ‘Ik had een soort kant-en-klare, decadente aantrekkingskracht gekregen. Ik voelde me jonger en vreemd genoeg positiever, op dezelfde ongrijpbare manier als wanneer de zon schijnt’, schrijft ze in haar boek Blond, waarover we een decennium geleden eens schreven in deze krant.

Bon, dat blond intussen ook besmet is met minder nastreefbare adjectieven (dom, bimbo, om er maar een paar te noemen) doet duidelijk niets af aan wat mensen voelen die uitpakken met hun hashtag blondedysmorphia. Zij willen eruitzien zoals het beeld dat ze van zichzelf in hun hoofd hebben. En tiens, nu ik erover nadenk: ook ik wil dat eigenlijk. In mijn hoofd zie ik er anders uit, beweeg ik anders, zie ik er niet extra oud uit, staan mijn mondhoeken anders dan wat de spiegel, of erger nog het Teams- of Zoom scherm, me toont. Het doet me denken aan wat ik onlangs las in Niña Weijers essaybundel Zelf doen: ‘Wat we eigenlijk willen, is gezien worden zoals we onszelf zien op goede dagen. Het is een onuitstaanbaar idee dat anderen naar ons kijken zoals wij naar anderen kijken: meedogenloos, niet (altijd) omdat we dat willen zijn, maar simpelweg omdat we gewoon kijken en niet bezig zijn met verzachtende omstandigheden.’

18 april 2023

Als de vijand 'alcohol' heet

Een paar prangende getuigenissen over alcohol passeerden de voorbije dagen in de krant.

Foto: Getty Images/fStop

‘Ik ben een jaar niet naar de nachtwinkel kunnen gaan omdat ik daar voordien mijn alcohol kocht. Het was te confronterend. Ik kon ook niet meer op café. En in de supermarkt zag ik alleen de flessen alcohol staan.’ Dat vertelt een dertigjarige vrouw aan collega Kubra Maya. De vrouw heeft geen naam, alleen initialen: L.R. Op de foto die bij het stuk staat, zie je haar contouren. Een studententype. Het was in haar studentenjaren dat het allemaal begon, vertelt ze. Als 23-jarige zat ze in vier verschillende studentenclubs en dronk ze elke avond. En dat bleef ze ook na haar studententijd doen. Drie jaar geleden, op haar zevenentwintigste, kickte ze af.

Er staan nog initialen in het verhaal: G.C. (58). Ook hij zocht pas laat hulp. Dat hun namen er niet in staan, is deel van het verhaal. ‘Ik wou dat ik met mijn naam kon getuigen om het taboe te doorbreken, maar het feit dat ik dit niet durf, bewijst dat we nog niet zo ver zijn’, luidde hun boodschap.

Voor veel mensen-met-initialen was en is Antabuse een manier om te stoppen met drinken. Het is een pilletje dat je ziek maakt als je het combineert met alcohol. Maar nu farmaproducent Sanofi stopt met de verkoop ervan velen die mensen zich in de kou gezet. Collega Klaas Maenhout praatte met drie van hen. Een van hen getuigt: ‘Zodra je alcoholicus bent, moet je blijven opletten. Op zo’n moment, waarop je even de moed laat zakken, wil ik de alcohol geen kans geven.’

We schrijven vaak over alcohol in de krant. De laatste tijd vooral over mensen die er radicaal mee stoppen en het leven anders bekijken. Maar in het echte leven is niet elk alcoholverhaal een succesverhaal. Vandaar het belang van deze twee vecht-verhalen. Lees ze via de links hieronder.

17 april 2023

Vast in Vlaanderen: vanwaar komt die kerktorendrang in ‘Blind gekocht’

Met grote ogen zit collega Valerie Droeven naar het vastgoedprogramma Blind gekocht te kijken. Wat is dat toch met mensen die met een navelstreng lijken vast te hangen aan het dorp waar ze opgegroeid zijn?

Foto: Johan Dockx

Valerie Droeven

Soms zit je op televisie naar jezelf te kijken. Soms ook niet. Collega Karsten Lemmens onderzocht afgelopen weekend in een artikel waarom we met zijn allen zo graag naar immoprogramma’s op tv kijken. Het cliché wil dat we in België met een baksteen in de maag geboren zijn. Die zoektocht naar een eigen stekje, het bouwen en verbouwen, het zou iets zijn waardoor we collectief geprikkeld worden. Zeker nu het almaar moeilijker wordt om zo’n woondroomtrip te maken, kijken we als bijen naar honing. Herkenning is dan ook een groot deel van het succes van programma’s als Blind gekocht.

Nochtans zit ik vaak ook met verbazing (en afstand) naar Blind gekocht te kijken. Afgelopen week niet door de vastgoedprijzen of de brutaal hoge eisen die sommige deelnemers durven te stellen. Het was een andere typisch Vlaamse menselijke eigenschap die me verstomd deed staan. Anouchka en Mathias, een stelletje met extreem hoge eisen, weigerden de aankoop van een huis omdat het meer dan twintig minuten rijden van hun huidige woning lag. Geen dertig minuten langer rijden, geen zestig, maar drie minuten. Ze wilden geen 23 minuten van het voormalige ouderlijk huis van Anouchka gaan wonen. Ook al had de makelaar daar een buitenkansje gespot, het antwoord bleef ‘neen’. Mathias, die zijn veto het duidelijkst stelde, was te vervlochten met de regio. Er was geen compromis mogelijk.

Een deelgemeente? Liever niet

De regio is al vaker een issue geweest in Blind gekocht: het nieuwe huis dan moet akelig dicht bij de plek liggen waar de stelletjes geboren en getogen zijn. In het tweede seizoen hadden Mila en Mathias bijzonder veel overtuigingskracht nodig om van het centrum van Aalter naar deelgemeente Lotenhulle te verhuizen. Er zouden geen gemeentegrenzen overschreden worden, maar toch was de angst te groot om vriendschappen te verliezen, en vervolgens ontworteld en ontredderd achter te blijven. Uiteindelijk overtuigden de programmamakers hen en eindigde het stel in de deelgemeente. Maar bij het begin van dit vijfde seizoen bleken de twee hun huis alsnog verkocht te hebben voor een exemplaar in het centrum van de gemeente. ‘We dreven weg van het spontane afspreken met mensen. Je moest het altijd wat inplannen. Dus wilden we liever terugkeren naar Aalter’, klonk het in Het Nieuwsblad.

Wat een verstikkende gedachte, kan ik alleen maar bedenken als ik het lees. Ik hou van verhuizen, van wegtrekken en van nieuwe plekken ontdekken. Ik kijk reikhalzend uit naar wanneer het weer kan. Het idee dat alleen de eerste vriendschappen echte vriendschappen zijn, wijs ik resoluut af. Oké, oude schoolvriendinnen opzoeken voelt als thuiskomen. Maar ik vind het net veel leuker als ze niet om de hoek wonen. En dat we niet per se moeten afspreken in dezelfde cafés als destijds, maar op andere plekken. Plekken waar zij nu wonen of wij, of in steden waar we samen op kot gegaan zijn.

Eeuwige nostalgie

Tussen de plek waar ik nu woon en die waar ik opgegroeid ben, ligt honderd kilometer. En dat is goed zo. Het is fijn om terug te keren en rond te hangen in die straatjes van het verleden. Telkens word ik overspoeld door een golf van nostalgie. Tegelijk behoort het allemaal tot het verleden. Ik had er geen twintig jaar rondjes willen blijven draaien. Stilstaan en me ergeren aan hoe het verandert: het is niet aan mij besteed. Er is elders zoveel meer te ontdekken: meer mensen, nieuwe vriendschappen, werk, rare jaarmarkten, vreemde woordjes en kronkelige regiolecten. En overal kom je mensen tegen die niet ‘van hier’ zijn. Het schept een band.

Het is een cliché dat wij, Vlamingen, graag onder de kerktoren blijven hangen. Geen idee of dat wetenschappelijk bewezen is, maar in de wereld van Blind gekocht lijkt het toch een heersende gedachte. Collega Jeroen Struys interviewde jaren geleden geboren Leuvenaar en regisseur Pieter Van Hees. Die woonde toen al een hele tijd in Brussel, maar had net voordien voor opnames een paar weken doorgebracht in het Vlaanderen van zijn jeugd. ‘Ik kwam weer op plaatsen waar ik lang niet meer geweest ben: Tienen, Diest, de Vlaamse lintbebouwing. Zo viel het me op hoezeer Vlaanderen in de ban is van nostalgie. Dat is de overheersende emotie geworden, waar alles aan wordt afgetoetst.’

Dat is exact wat ik voel als ik naar die stelletjes in Blind gekocht kijk. Alsof ze de tijd willen stopzetten en terugdraaien. Alsof ze zeggen: wij blijven hier. Want alleen hier blijven we wie we zijn.

Ge zijt van Erps als ...

Herinnert u zich nog die populaire hype op Facebook van die ‘Ge zijt van (insert dorp) als…’-groepen? Ze waren bedoeld als nostalgische ontmoetingsplaatsen van mensen die hun dorp in hun hart droegen. Grappig, leuk. Tot ze met de zurigheid doordrongen geraakten. ‘Veel leden ergerden zich aan mensen die elke dag “goeiemorgen” postten. Dus hebben we voor de “goeiemorgens” regels ingevoerd’, vertelde de oprichter van het Gentse exemplaar aan De Standaard. Zurigheid als gevaarlijke en onaangename keerzijde van nostalgie. Mensen die te lang op elkaar kijken, beginnen zich te ergeren. Toegegeven, in het hetzelfde artikel kwamen ook mensen aan het woord die er net vanwege die liefde voor hun roots in slaagden om die oprukkende zurigheid weer in te dijken.

Het heeft met identiteit te maken. Ik ben van hier, dus ik ben. Je bent je roots, of je roots blijven deel van je tot de dag waarop je dood gaat. In de VS, waar het cliché geldt dat mensen in een wip verhuizen naar een plek duizend kilometer verderop, kan je van New York zijn als je er een uurtje pendelen vandaan woont. In Vlaanderen is het blijkbaar moeilijk om van Aalter te blijven als je in Lotenhulle resideert. Ik denk dat ik graag geloof dat mensen kunnen evolueren. Dat verandering vooruitgang is en identiteit fluïde. Ik weet dat we in een wereld wonen waarin dat almaar moeilijker wordt om te begrijpen. Mensen bouwen identiteiten online, kruipen er in hokjes en stoppen anderen in een ander hokje. We bepalen elkaar graag en beitelen onszelf in steen. Ik verander liever. Af en toe van mening. Af en toe van woonplaats.

Waar ik ook woon, ik blijf een Limburger. Daar moet ik me wel bij neerleggen. Het is er in die eerste twintig jaar behoorlijk ingedramd. Er is dat Limburgse volkslied dat uit volle borst gezongen werd. Maar er is ook die uitwisbare herkenbaarheid als ik begin te spreken. Zelfs in die Vlaams-Brabantse voorstad waar ik me tijdelijk – dat neem ik me toch al meer dan tien jaar voor – gevestigd heb, blijf ik ‘van Limburg’. Na al die jaren kan ik mijn roots niet ontkennen. Ook al ben ik er een dik uur pendelen van verwijderd. En is mijn horizon intussen breder geworden.

Wat u, beste lezer, wilt u Valerie Droeven berispen omdat ze de charme van de geboortegrond niet vat? Of begrijpt u helemaal wat ze bedoelt? Mail ons!

17 april 2023

Wat een afscheidsbrief

Het gebeurt niet vaak dat woorden je zo kunnen raken dat je er even van moet bekomen. De afscheidsbrief van Erik Raspoet aan zijn overleden vrouw Anne Adé slaagt erin.

Foto: JeRoen Murré

Hij moet er lang over nagedacht hebben. Of misschien zat het allemaal al klaar in zijn hoofd en is het er in één keer uitgevloeid, want zo gaat dat ook soms. Ik heb het dus over de brief die journalist Erik Raspoet aan zijn onlangs overleden vrouw - en moeder van hun twee kinderen - Anne Adé schreef in DSWeekblad het voorbije weekend. Het is een mix van herinneringen, liefdesverklaringen, associaties, existentiële vragen. Het zijn beelden die blijven hangen en gedachten die troosten. Of die een poging tot troost zijn. Troost voor wie iets gelijkaardigs meemaakt, troost voor hemzelf ook. En voor haar. ‘Op mijn schouders rust de taak je voor de vergetelheid te behoeden,’ schrijft hij.

Negen maanden voor haar overlijden kreeg ze de diagnose, maar het besef kwam pas later: “toen ik met een kop thee op de rand van je bed kwam zitten, was de boodschap ingesijpeld. Erik, zei je, ik denk dat het er niet goed uitziet.”’

Hij schrijft over de eerste en de laatste dagen, over haar worsteling met de euthanasie-aanvraag, over zijn worsteling met palliatieve sedatie, over zijn rol: ‘Ik was je leunstok, washandje, aanreiker van schoon ondergoed. Maar je psychisch lijden heb je alleen gedragen.’

Als iemand na jou nog zoiets kan schrijven, zoiets wil schrijven. Hoeveel heb je dan niet betekend? Heel veel, lijkt me.

Lees ook