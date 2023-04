De schikking van Fox: triomf voor de waarheid, maar hoe groot is het afschrikeffect?

Fox News wil liever 718 miljoen euro betalen aan Dominion dan zijn boegbeelden te laten getuigen in een rechtszaak over de leugens die de zender na de presidentsverkiezingen van 2020 aanwakkerde. Een nederlaag voor Fox-baas Rupert Murdoch en een triomf voor de waarheid? ‘Leugens hebben gevolgen.’

‘De vraag die zich opdringt, is of de schikking volstaat opdat Fox News de manier verandert waarop het met dergelijke opruiende en lasterlijke samenzweringsberichten omgaat.’ The New York Times maakte ...