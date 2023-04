Oproep | Liet u een abortus uitvoeren na twaalf weken?

De termijn waarbinnen een abortus in ons land toegelaten is, ligt op twaalf weken. De regering wil die optrekken naar 14 of 18 weken, op basis van een nieuw wetenschappelijk rapport (DS 18 april). In Nederland kunnen vrouwen al lang tot soms 22 weken ver in de zwangerschap een abortus laten uitvoeren.

De Standaard zoekt vrouwen die voor een zwangerschapsbeëindiging na twaalf weken naar Nederland of een ander land gingen en willen vertellen over hun traject. Welke overwegingen speelden allemaal mee in uw beslissing?

Stuur een mail naar binnenland@standaard.be of vul onderstaand formulier in. Wij zullen altijd contact met u opnemen en nooit iets publiceren zonder uw expliciete goedkeuring. Wij garanderen een sereen artikel dat de wetenschappelijke en politieke discussie vermenselijkt.