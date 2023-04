Vlaams Parlement schrapt royale pensioenregeling

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement wil de pensioenregeling schrappen waardoor Vlaams parlementsleden een pensioen kunnen krijgen dat twintig procent hoger lag dan het absolute maximum. Ook de Kamer buigt zich over de kwestie.

Woensdag bleek dat niet alleen in de Kamer, maar ook in het Vlaams Parlement het pensioenplafond wordt omzeild. In principe zijn parlementsleden zoals iedereen gebonden aan het plafond-Wijninckx, dat een maximumpensioen vastlegt. Daardoor kan een Vlaams parlementslid tot 7.813 euro bruto aan pensioen ontvangen. Maar met een uitzondering werd die wet omzeild. Het pensioen van een Vlaams Parlement kon daardoor tot 9.300 euro stijgen.

In het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is nu afgesproken om die gunstige regeling te schrappen. De schrapping wordt deze namiddag ter stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Federaal parlement

De pensioenextra’s voor gewone Kamerleden zijn het zoveelste pensioendossier dat ophef veroorzaakte, na de commotie over de extra’s die de voormalig Kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) opstreken.

Het verschil met de pensioenextra’s van de Kamervoorzitters is dat het Vlaams Parlement hier niet via een omweg een pensioen boven het plafond uitkeert, maar dat de Vlaams parlementsleden een pensioen tot 20 procent boven dat plafond kunnen uitbouwen als ze ook andere activiteiten uitoefenen.

Ook het bureau van de Kamer, dat de werking van die instelling organiseert, buigt zich vandaag over de kwestie.

