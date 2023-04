Demi Vollering toont zich de beste in de Waalse Pijl

Demi Vollering (Team SD Worx) heeft woensdag de 26e editie van de Waalse Pijl voor vrouwen op haar naam geschreven.

De 26-jarige Nederlandse haalde het na 127,3 km op de Muur van Hoei voor Duits kampioene Lianne Lippert (Team Movistar) en de Italiaanse Gaia Realini (Trek-Segafredo).

Voor Vollering is het haar eerste zege in Hoei. Eerder dit seizoen won ze ook al de Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en, afgelopen zondag, de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl werd ze tweede.

Ze volgt op de erelijst van de Waalse Pijl voor vrouwen de Italiaanse Marta Cavalli (FDJ-Suez) op. Zij speelde dit jaar geen rol van betekenis.

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step) was de eerste Belgische en kwam als negentiende over de streep.

