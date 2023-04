Restaurant Aurum krijgt zilver van Bruno Vanspauwen, niet in het minst vanwege een zinderend dessert met bloemkool en gekonfijte citroen.

AURUM (Kasteel van Ordingen), Ordingen-Dorp 50, 3800 Sint-Truiden, restaurant-aurum.be



Twintig jaar heeft het geduurd voor het gigantische 14de-eeuwse Kasteel van Ordingen als gerenoveerd hotel-restaurant de deuren kon openen: het levenswerk van Richard Sleurs, ex-ondernemer in de metaalconstructie. Er zijn 35 kamers en suites, en het vijfsterrenhotel is opgenomen in de prestigieuze Relais & Châteaux-groep. Ik kom hier evenwel niet om te slapen, maar om te werken, en wel in het restaurant van het kasteel, waar chef Gary Kirchens (37) de leiding over de keuken heeft. Hij is afkomstig uit Eupen, werkte bij topchefs in Parijs en was de chef van La Villa Lorraine in Brussel.

Een parcours waarvoor Michelin spontaan in zijn sterrentrommel grabbelt, en vorig jaar werd er effectief een exemplaar uit opgevist. Daar zit het hoogst klassieke interieur misschien ook voor iets tussen, ik word als het ware teruggeflitst in de tijd. Algauw zal blijken dat de keuken van Kirchens hier naadloos bij aansluit. Wat al af te leiden valt uit de weinig avontuurlijke hapjes vooraf, met onder meer een stukje smeltzacht buikspek en staafjes soufflé van aardappel in een crémeux van aardappel, die vooral naar romige melk smaakt. Gravlax van zeebaars in een vinaigrette van basilicum en appel en daarbij een granité ervan, is licht en fris, maar nogal zoet. Kloeker van stijl zijn twee uit de kluiten gewassen coquilles met aardpeer, overgoten met een zwarte saus van inktvis en zeesla. Het kloekere werk gaat crescendo met kalfszwezerik op versmolten rode ui en morieljes* en daarnaast een crème van witte ui en parmezaan: een opeenstapeling van smeuïge texturen die finesse, fraîcheur en schakering mist, en waarin de subtiele smaak van morieljes tenondergaat.













Uiteraard heerst hier ook de absurde gewoonte van de klassieke Franse keuken om – nadat je alle voorgerechten en het hoofdgerecht achter de kiezen hebt, en vóór de nagerechten – nog een van de meest voedzame en vette producten voor te stellen: kaas. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken, is dat het restaurant op die manier iets extra kan verkopen.

Zoals altijd bedank ik er vriendelijk voor, waarna een klein pre-dessert mij voor de eerste keer deze avond een moment van zindering bezorgt: een originele zoet-zoutcombinatie van ijs van pecannoten op een crème en crumble van bloemkool met gel van gekonfijte citroen. Klassieker Frans, maar even verrukkelijk en technisch perfect is de soufflé van citrus met ijs van kalamansi (een citrusvrucht), die dit viergangenmenu van 95 euro afsluit (vijf gangen voor 125 euro).

Een pluim verdient de sommelier, die een evenwichtige wijnkaart samenstelde met voorspelbare grote namen maar ook originele vondsten, en redelijke prijzen.

Aurum is het Latijnse woord voor goud. Ik houd het voorlopig op zilver.

MORIELJES Dit is een van de meest opmerkelijke paddenstoelen die er bestaan, door de puntige vorm van het hoedje (met de structuur van een honingraat), de sponsachtige textuur, de subtiele, nootachtige en kruidige smaak en ... de hoge prijs. Morieljes worden van maart tot mei in het wild geplukt, maar ze worden ook gekweekt, onder meer in België. Vers zijn ze op hun best, maar ze kunnen ook gedroogd worden. Opgelet: rauw zijn ze giftig.

















Lees ook