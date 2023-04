3 x rood om op de lente te klinken

Geen seizoen waarop wij liever klinken dan op de lente. Laat ze maar komen, de avonden met meer licht, meer warmte en dat prachtige bezonken rood aan de horizon. Kenner Simonne Wellekens tipt alvast haar favoriete wijnen.

1. Een lichte body

DECASTELL’O 2021

Wijn met minder alcohol en een lichtere body is een goede keuze voor de eerste lentedagen. Domaine du Chêne maakt een vlotte, drinkklare wijn met 100 procent nielluccio, een druif met geuren en smaken van bittere kersen en vers gesneden tomaat, die je vooral aantreft in Corsica. Eigenaar Sylvain Ozil durft weleens te experimenteren en plantte de variëteit aan de voet van de Cevennen op een terroir waar deze druif het beste van zichzelf geeft. De kersverse rode kleur met felrode tinten verraadt de jeugdigheid van deze wijn. Geuren van krieken met wat kruidigheid brengen een innemend parfum. In de smaak krijg je fraaie zuren en een sappige inhoud, fris en fruitig met een milde kracht. De nasmaak is licht vegetaal met een bitter staartje, verwijzend naar de eigen aroma’s van de druif. Prima wijn als aperitief met wat ham of salami.

9,90 euro

Santewines.be





2. Kersenrood en licht zoet

BUENA VISTA THE LEGENDARY BADGE ZINFANDEL 2019



Het wijngoed Buena Vista in St. Helena, in Californië, behoort tot de meest boeiende wijngaarden uit de geschiedenis. In 1840 emigreerde de oprichter Agoston Haraszthy van Buena Vista naar de Amerikaanse Westkust en ging er op zoek naar het perfecte terroir voor het maken van uitzonderlijke wijn. Hij vestigde zich uiteindelijk in Sonoma en stond daarmee aan de wieg van Californië als wijnregio. Ondanks de economische crisis, de drooglegging én fylloxera (druifluis), bleef het domein overeind. Onder de leiding van de familie Boisset worden vandaag mooie wijnen gemaakt, die tot de referenties van Californië behoren. Zinfandel is een volle wijn met een fluwelig karakter. In het glas vloeit een heldere, kersenrode wijn met een parfum waarin kers, braambes en wat kruiden zitten. De ronde en soepele smaak, sappig en gevuld met tonen van moerbei, een licht zoet aroma en een optillend bittertje, past uitstekend bij een kruidige pizza of gegrild vlees.

13.80 euro

Rouseu.be





3. Complex en evenwichtig

ARTOR 2019



De Vlaamse ondernemers Alain en Valérie Bostoen-Bourdeau startten hun droom in 2018 in het zuiden van Hongarije. Ze trokken wijnmaker István Ipacs Szabó aan, een van de beste wijnmakers van Hongarije, met een goede kennis van de Villány-regio, waar de wijngaard zich bevindt. Die stapte mee in het verhaal. Een uitgelezen locatie en vooral een ervaren team zijn de ingrediënten van dit nieuwe avontuur van Valérie en Alain. In 2019 werd de eerste jaargang voorbereid. Een combinatie van internationale variëteiten werd zorgvuldig afgemeten.

Artor is verdeeld over drie percelen. De voornaamste druif is merlot, aangevuld met syrah, cabernet franc en cabernet sauvignon. De wijn heeft een diepdonkere, robijnrode kleur. Daarna volgt een compact aroma boordevol donker bosfruit, braam, bosbes en vlier, kruidig en geraffineerd, verwijzend naar de houtrijping op Franse en Hongaarse eikenhouten vaten. De smaak is vol en krachtig, complex en evenwichtig, met fraaie zuren en afgeronde tannine. De afdronk is bijzonder lang, met een toets van amandelbitters en gebrande noot. Past bij gegrild rood vlees of lamsvlees.

24,95 euro

Wijnendeclerck.be