Alweer nieuwe leiding in De Warande

Het Turnhouts cultuurcentrum De Warande krijgt tijdelijk een nieuwe dagelijkse leiding. Dat is amper twee weken nadat de consultants van C-Lever het vertrouwen hebben gekregen om hun werk verder te zetten. ‘Zo kunnen we de continuïteit garanderen en is er altijd een aanspreekpunt’, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V).

Twee weken geleden bevestigde het provinciebestuur dat consultancybureau C-Lever de leiding van De Warande behield en mag verderwerken aan een reorganisatie van het huis. Bij het bureau is Najim Einauan aangeduid om de dagelijkse leiding waar te nemen. Maar hij heeft zich ziek gemeld tot 7 mei. Het is niet zeker of dat ziekteverlof nadien verlengd wordt.

‘Om met alle mogelijkheden rekening te houden, hebben we met de raad van bestuur beslist op zeker te spelen’, zegt Helsen. Daarom is Igor Geubbelmans tijdelijk aangesteld voor de dagelijkse leiding – hij is momenteel directeur van het provinciaal domein Zilvermeer. Die opdracht is tijdelijk. Volgens Helsen blijft C-Lever zijn werk verderzetten om De Warande te reorganiseren.

Waarom nemen de andere leden van C-Lever de taak van Einauan dan niet over? ‘De twee andere leden van het directieteam hebben andere taken’, zegt ze. ‘Het was niet haalbaar dat zij de dagelijkse leiding zouden overnemen. Wouter Van Bellingen werkt op het model van de partners van De Warande. Volgens het contract is de volgende etappe van zijn werk in juni gepland. Patrick Stoop zit voor een andere opdracht nog enkele dagen in Ecuador. Het was niet wenselijk dat het huis lang zonder aansturing zit.’

Omdat er niet zo snel iemand beschikbaar was om de dagelijkse leiding waar te nemen, is de provincie Antwerpen in eigen rangen gaan zoeken. Igor Geubbelmans leidt nu al het domein Zilvermeer in Mol en is dus vertrouwd met de regio. Hij wordt bijgestaan door Anke Verlinden, die eerder het zakelijk beleid in De Warande waarnam en het huis van binnenuit kent.

Cultuurcentrum De Warande heeft er al enkele woelige maanden opzitten. In augustus 2022 besliste de provincie Antwerpen de directietaken uit te besteden aan C-Lever, een extern consultancybedrijf uit Schaarbeek. Over die nieuwe leiding en de reorganisatie die ze doorvoerde, ontstond intern wrevel. Dat leidde wekenlang tot nieuwsberichten in de media.

