Rechtbank verplicht KU Leuven lezing extreemrechts boegbeeld Sellner te laten doorgaan

De lezing van de extreemrechtse en nationalistische Oostenrijker Martin Sellner woensdagavond aan de KU Leuven zal dan toch doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist en bevestigt de universiteit aan De Standaard. ‘We respecteren de beslissing’

‘We hopen op een serene avond’, stelt Sigrid Somers, woordvoerder van KU Leuven. De universiteit zegt de beslissing van de rechtbank te respecteren. Die laatste oordeelde dinsdag dat de universiteit de lezing van Martin Sellner moet laten doorgaan. Begin deze maand werd bekend dat de KU Leuven de aanvraag van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) voor een lezing van Sellner had afgekeurd wegens ‘veiligheidsoverwegingen’.

‘We hebben de NSV, de studentenvereniging die hem uitnodigt, gevraagd extra veiligheidsmaatregelen te voorzien. Ook de politie houdt een oogje in het zeil’, reageert Somers. Er moet ook een veiligheidsfirma worden ingeschakeld en met een inschrijvingslijst gewerkt worden. Het Platform Antifascistische Activisten Leuven kondigt ondertussen via Facebook aan een protestactie te organiseren op het Martelarenplein in Leuven.

Martin Sellner is boegbeeld van de Europese altright-beweging en leider van de Oostenrijkse Identitaire Beweging (IBÖ). Zijn naam ging de wereld rond na de aanslag in Christchurch in 2019. Hij had contact met de dader via mail en IBÖ had een donatie van hem ontvangen. Sellner werd in het ver­leden al gebannen van You­tube, Facebook, Instagram en werd ook om veiligheidsredenen de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd.

