Lizzie Deignan maakt comeback in Waalse Pijl: ‘Dacht dat een gezin het einde van mijn carrière was’

In 2021 won Lizzie Deignan de Parijs-Roubaix Femmes. Deignan was toen al twee jaar de trotse mama van dochtertje Orla. Met zoontje Shea (zes maanden) heeft de renster van Trek-Segafredo er intussen nog een kindje bij. Woensdag maakt de Britse haar comeback in het peloton in de Waalse Pijl. ‘Tijdens een wedstrijd denk ik nooit aan de kinderen.’