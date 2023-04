Jos D’Haese (PVDA): ‘Ook Vlaams Parlement omzeilt pensioenplafond’

Niet alleen in het federale, maar ook in het Vlaams Parlement wordt het pensioenplafond voor parlementsleden omzeild. En dat al tien jaar eerder, zegt Jos D’Haese van de PVDA.

Niet alleen in de Kamer, maar ook in het Vlaamse Parlement wordt het pensioenplafond omzeild. In principe zijn parlementsleden gebonden aan het plafond-Wijninckx. In de Kamer wordt sinds 2014 echter in een clausule toegelaten dat een parlementslid nog eens 20 procent boven dat plafond kan gaan, als hij elders ook nog pensioenen ontvangt. In het Vlaams Parlement bestaat die constructie zelfs al sinds 2005.

‘Volgens het plafond mag een Vlaams parlementslid maar tot 7.813 euro aan pensioen ontvangen, maar met een uitzondering wordt die wet omzeild en kan dat tot 9.300 euro gaan’, zegt Jos D’Haese van de PVDA. De regeling werd ingevoerd in 2004 door de vzw ‘Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers’. De extra 20 procent wordt omschreven als ‘de rente, opgebracht door de persoonlijke bijdragen’, die dus komt bovenop het absolute maximum van 93.760,79 euro bruto. In het reglement van de vzw Pensioenen valt zwart op wit te lezen dat deze bepaling in werking trad op 1 januari 2005.

D’Haese kaart aan dat alle Vlaamse partijen daarin een vertegenwoordiging hadden, behalve PVDA. ‘Alle partijen vallen nu zogenaamd uit de lucht en willen dit nu blijkbaar afschaffen, maar ze hebben dit wel zelf ingevoerd. Het kan toch niet dat parlementsleden zelf beslissen over hun eigen loon en pensioen. Parlementsleden zouden een gewoon statuut moeten krijgen en sociale bijdragen betalen zoals iedereen, zodat ze ook recht hebben op een werkloosheidsvergoeding en pensioen zoals iedereen. Geen uittredingsvergoedingen meer en geen eigen pensioenkas meer.’

