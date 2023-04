Doodsoorzaak van zanger Aaron Carter bekend: verdronken in bad na gebruik Xanax en inademen gas

De Amerikaanse popster Aaron Carter is in november vorig jaar in zijn bad verdronken na het gebruik van verschillende middelen. Dat blijkt uit het autopsierapport dat Amerikaanse media konden inkijken.

Het overlijden van Carter wordt door Amerikaanse autoriteiten als een ongeluk beschouwd. Carter zou in bad verdronken zijn na het innemen van een generieke vorm van Xanax en het inademen van het gas difluorethaan, zo schrijft Variety op basis van het autopsierapport dat het kon inkijken. Difluorethaan is een gas dat aangetroffen wordt in spuitbussen en koelmiddelen.

Het levenloze lichaam van Carter werd vorig jaar in november gevonden in zijn woning in Lancaster, Californië. In 2019 onthulde hij in een interview met Entertainment Tonight dat hij kampte met mentale gezondheidsproblemen. Een paar maanden voor zijn overlijden liet Carter zich voor een vijfde keer opnemen in een afkickkliniek. Aaron is een jongere broer van Nick Carter, die maakte naam bij de Backstreet Boys. Aaron Carter werd 34 jaar oud.

Lees ook