Wat is Colruyt van plan met Dreamland en Dreambaby? Personeel ongerust door bijzondere ondernemingsraad

Grote ongerustheid bij het personeel van speelgoedketen Dreamland. Daar vindt woensdag, onverwacht, een bijzondere ondernemingsraad plaats. Gevreesd wordt dat er ontslagen zullen vallen.

Het blijft rommelen bij de warenhuisketens in ons land. Terwijl er bij Delhaize maar geen vergelijk wordt gevonden tussen directie en vakbonden, verwachten ze woensdag ook bij Dreamland slecht nieuws.

‘Ik kan alleen maar bevestigden dat er woensdagochtend een bijzondere ondernemingsraad is samengeroepen. Over de inhoud kan ik nog niets vertellen’, zegt Silja De Cock van Colruyt Group ons aan de telefoon.

De vakbonden zijn ongerust, klinkt het. ‘Wij vermoeden absoluut dat het geen goed nieuws zal zijn’, zegt vakbondsverantwoordelijke Koen Roosen van ACV Puls.

De uitnodiging voor de bijzondere ondernemingsraad preciseert niet waarover de directie het wil hebben. ‘We verwachten dat het ernstig nieuws zal zijn, bij Colruyt is er niet de gewoonte om vakbondssecretarissen op te roepen voor ‘gewoon’ nieuws.’

Dreamland en Dreambaby worden binnen Colruyt beschouwd als één technische bedrijfseenheid, en uitnodigingen voor bijvoorbeeld een ondernemingsraad hebben dus steeds beide merken in de titel. Maar het is niet uitgesloten dat de directie enkel een aankondiging doet over een van beide ketens, zegt Roosen nog.

Sluitingen?

Dreamland is een speelgoedwinkelketen met volgens de website 48 vestigingen in België, bij babywinkelketen Dreambaby zijn er volgens de site een dertigtal winkels. Samen zijn ze goed voor zowat duizend werknemers, 800 daarvan bij Dreamland.

Het is geweten dat het al een tijdje minder goed gaat met de verkoop. In 2021 daalde de omzet nog met 6,6 procent.

Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo zijn er geruchten over een verkoop van de winkelmerken. Maar ook bijvoorbeeld een sluiting van filialen is een van de mogelijkheden.

