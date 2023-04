Komende winter geen gastekort en Fox News schikt in lasterzaak:dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Na de Russische inval in Oekraïne voorspelden experts grote gastekorten. Premier Alexander De Croo had het zelfs over ‘vijf à tien moeilijke winters’. Maar dankzij besparingen en nieuwe leveranciers lijken we voor de winter van 2023-2024 al uit de zorgen. Lees meer>

2. Het is tot een schikking gekomen in de rechtszaak die Dominion, een bedrijf achter stemcomputertechnologie, had aangespannen tegen Fox News. Het proces draaide rond de leugens die de Amerikaanse nieuwszender verspreidde na de presidentsverkiezingen van 2020. Lees meer>