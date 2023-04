Droge woensdag met onaangename noordoostenwind

Woensdag krijgen we eerst wolkenvelden, die dan vervolgens wegtrekken richting Frankrijk. Het blijft overal droog.

De maxima liggen tussen 11 en 15 graden, met een onaangename noordoostenwind. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is het licht bewolkt tot helder. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanuit Duitsland. De minima komen uit tussen 0 en 6 graden.

Donderdag wordt het geleidelijk overal zwaarbewolkt vanaf het oosten. In de voormiddag kunnen er in de oostelijke helft van het land al buien vallen, die in de Hoge Venen tijdelijk winters kunnen worden. ‘s Namiddags palmen de buien ook de rest van het land in. Ze kunnen gepaard gaan met korrelhagel en enkele donderslagen. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en rond 9 of 10 graden in de andere regio’s. De wind waait meestal matig uit het noordoosten.

Vrijdag is de atmosfeer nog redelijk onstabiel. Opklaringen wisselen af met wolkenvelden en hier en daar kunnen nog buien vallen. Het wordt wat zachter met maxima tussen 12 en 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Zaterdag stroomt zachte, maar nog redelijk onstabiele lucht over ons land. Het is wisselend bewolkt met kans op regen of enkele buien. Bij een meestal matige zuidenwind klimmen de temperaturen naar waarden tussen 15 en 20 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt met wat regen of enkele buien. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.

Maandag wordt het frisser en wisselvallig met enkele buien. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden, bij een meestal matige noordwestenwind.

Dinsdag voert de noordwestenwind zeer frisse lucht aan, waarin enkele buien tot ontwikkeling kunnen komen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.