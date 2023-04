Real Madrid en AC Milan stoten door naar halve finales Champions League

Real Madrid heeft zich eenvoudig ontdaan van Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. In het Italiaans onderonsje tussen Napoli en AC Milan trok die laatste aan het langste eind.

Real, met Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel, won de terugwedstrijd van de kwartfinales met 0-2 bij Chelsea en staat zo voor het derde jaar op rij bij de laatste vier op het kampioenenbal, nadat de heenwedstrijd in Bernabeu vorige week ook al met 2-0 gewonnen werd. In de halve finales wacht er een stevige clash, met de winnaar van het duel tussen Bayern München en het Manchester City van Kevin De Bruyne. Zij staan woensdagavond in de Allianz Arena tegenover elkaar. De heenwedstrijd werd vorige week met 3-0 gewonnen door de Citizens.

Italiaans landskampioen AC Milan, grootmacht uit de jaren negentig van de vorige eeuw, staat voor het eerst sinds 2007 nog eens in de halve finales van de Champions League. Nadat de Rossoneri vorige week de heenwedstrijd in San Siro met 1-0 hadden gewonnen, hadden de Milanezen voldoende aan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij competitieleider Napoli.

In de halve finales wacht er mogelijk een Derby della Madonnina met stadsgenoot Inter, dat woensdagavond een 0-2 zege uit de heenwedstrijd verdedigt tegen Benfica, een ronde eerder nog het eindstation voor Club Brugge.

Als Inter woensdag de halve finales weet te bereiken, staat er dus al zeker een Italiaanse club in de finale. Het is al van 2017 geleden dat een Italiaans team de finale wist te halen. Juventus verloor toen van Real Madrid, twee jaar eerder ging Juve onderuit tegen FC Barcelona. Het is al van 2010 en het Inter van José Mourinho geleden dat een Italiaanse ploeg nog eens de Beker met de grote oren mee naar huis mocht nemen.

