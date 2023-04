Voor de eerste Europese veiling van een skelet van een T. rex was minder belangstelling dan gehoopt. De beenderen gingen in Zürich voor 4,8 miljoen Zwitserse frank, of bijna 4,9 miljoen euro, onder de hamer. De waarde werd op 6 tot 8 miljoen euro geschat. De koper is (nog) niet bekendgemaakt. Het skelet, genaamd ‘TRX-293 Trinity’, is 3,9 meter hoog en 11,6 meter lang. Het is 65 tot 67 miljoen jaar oud en bestaat uit 293 originele botten (50,2 procent van het skelet) van drie verschillende T. rexen die tussen 2008 en 2013 in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming zijn gevonden. De andere 49,8 procent bestaat uit botreproducties. Veilinghuis Christie’s ­hamerde in 2020 een T. rex af voor 31,8 miljoen dollar.