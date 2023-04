Schikking tussen Dominion en Fox News, dat zo een pijnlijke rechtszaak ontloopt

Het is tot een schikking gekomen in de rechtszaak die Dominion, een bedrijf achter stemmachine-technologie, had aangespannen tegen Fox News. Het proces draaide rond de leugens die de nieuwszender uitzond na de presidentsverkiezingen van 2020.

Volgens een advocaat van Dominion bedraagt de minnelijke schikking 787,5 miljoen dollar (ongeveer 717 miljoen euro). Dat is de helft van de schadevergoeding - 1,6 miljard dollar - die Dominion geëist had voor laster.

Kabelzender Fox News ontloopt daarmee een publicitaire afgang, al was die al aan de gang in aanloop naar het proces. Zo bleek uit de interne communicatie die werd vrijgegeven dat reporters van Fox News zelf niet geloofden dat de verkiezingen van 2020 vervalst waren, zoals het kamp van Donald Trump bleef en blijft beweren. Toch schaarde Fox News zich achter de verliezende president, terwijl het met een beschuldigende vinger naar het bedrijf Dominion wees, dat de technologie voor stemmachines ontwikkelt. Die machines waren volgens Fox News gemanipuleerd.

Verwacht werd dat nog meer pijnlijke details over de leugens van Fox News en zijn schermgezichten naar boven zouden komen. Ook Fox-baas Rupert Murdoch riskeerde nog meer imagoschade, nadat hij eerder al verklaard had dat de top van het netwerk wist dat Trump onzin verkondigde over de verkiezingen, maar dat de toppresentatoren niet tegenhield om het verhaal te brengen.

In een reactie aan The New York Times zegt Fox te erkennen dat er onwaarheden over Dominion uitgezonden zijn. De kabelzender ‘hoopt dat de beslissing om te schikken belet dat deze rechtszaak nog meer verdeeldheid zaait’. Fox News zegt dat de regeling de ‘toewijding aan de hoogste journalistieke normen’ van de zender reflecteert.

De schikking kwam dinsdag als een verrassing. In de voormiddag was nog een twaalfkoppige jury geselecteerd voor de zaak en stonden in de namiddag de openingstoespraken gepland.

