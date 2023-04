Staakt-het-vuren in Soedan vrijwel meteen geschonden: geweervuur in de hoofdstad

Hevig geweervuur in de Soedanese hoofdstad Khartoem maakte al na enkele minuten een einde aan het staakt-het-vuren dat om 18 uur plaatselijke tijd zou ingaan. De strijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) gaat dus gewoon door.

De gevechten in Soedan begonnen zaterdag in meerdere wijken in Khartoem. Het leger en de RSF beschuldigen elkaar ervan de vijandelijkheden begonnen te zijn. En ook dinsdag was de RSF er snel bij om op Facebook te melden dat het leger het staakt-het-vuren als eerste geschonden zou hebben.

Het was onder druk van de VS dat beide partijen hadden afgesproken de wapens 24 uur neer te leggen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had dinsdag gebeld met zowel legerleider Abdel Fattah al-Burhane als met de paramilitaire leider Mohamed Hamdane Dagalo en hen gevraagd om een wapenstilstand in te lassen zodat Soedanese burgers zichzelf in veiligheid zouden kunnen brengen en families herenigd zouden kunnen worden.

Maar al enkele minuten na 18 uur weerklonk opnieuw geweervuur in de hoofdstad, rapporteren de Arabische nieuwszenders. Er vlogen ook meteen gevechtsvliegtuigen over Khartoem. Een reporter van persagentschap Reuters hoorde tanks in de stad. Een burger vertelde aan Reuters dat er ook luchtaanvallen plaatsvinden boven Omdurman, de stad aan de andere kant van de Nijl.

Er was dinsdag al een hele dag zwaar gevochten. Zowel in Khartoem en Omdurman als in het westen van het land, zeggen de Verenigde Naties.

De gevechten zijn het resultaat van oplopende spanningen tussen Mohamed Hamdane Dagalo en Abdel Fattah al-Burhane. De twee generaals pleegden in 2021 nog samen een militaire coup tegen de overgangsregering die geïnstalleerd was na de val van president Omar Al-Bashir in 2019 en waar ook burgers deel van uitmaakten. Maar al snel na de coup kwam het tot spanningen tussen de twee, naarmate de economische toestand verslechterde.

Naar eigen zeggen wil Dagalo de macht zo snel mogelijk overdragen aan een burgerlijk ­bestuur, zoals in december vorig jaar was overeengekomen. Maar de echte reden voor het conflict tussen de twee is de integratie van de RSF in het reguliere ­leger, en dan vooral de rol die voor Dagalo weggelegd is in het opperbevel. Hij bezwoer zaterdag dat zijn troepen zullen doorvechten tot ze alle militaire bases in handen hebben.

