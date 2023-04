Staatssecretaris Schlitz krijgt berisping voor persoonlijk logo op websites

De controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven heeft staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) dinsdag een berisping gegeven omdat haar persoonlijk logo prijkte op de website van organisaties die via haar kabinet subsidies van de federale regering hadden gekregen.

De zaak draait rond een logo van de staatssecretaris dat onder meer te zien was op de website van de Kazerne Dossin, en dat tussen de neutrale logo’s van andere sponsorende overheden. Het logo was ook te vinden op de website van andere organisaties die subsidie kregen van de federale regering. En dat mag niet. Als er een subsidie gebeurt met overheidsgeld moet het beleid en niet het persoonlijke imago van de minister vooraan staan in de boodschap. Anders kan er sprake zijn van een verdoken intentie tot campagnevoering.

Het was N-VA-kamerlid Sander Loones die de zaak aanhangig maakt bij de controlecommissie en een klacht indiende. Volgens het Kamerlid leek het erop dat de staatssecretaris overheidsgeld gebruikt om zichzelf te promoten. ‘Wanneer ze haar campagne wil voeren, moet mevrouw Schlitz dat met haar eigen centen doen, niet met het geld van de belastingbetaler’, aldus Loones.

De commissie boog zich dinsdag over de klacht en de deskundigen waren streng voor de staatssecretaris. Ze wezen er onder meer op dat bij aanvang van de legislatuur een nota is verstuurd naar alle kabinetten met meer uitleg over wat wel en niet wettig is ter zake. ‘Uw kabinet zou daarvan op de hoogte moeten zijn geweest.’

Staatssecretaris Schlitz zelf benadrukte in de commissie dat het ging om een ‘onhandigheid’. Ze voegde daar aan toe dat er geen sprake was van proactieve communicatie van haar uit. ‘Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn. Ik zal mijn administratie laten weten dat dit logo niet meer mag worden gebruikt in het geval van subsidies.’ Schlitz bood ook haar verontschuldigingen aan en heeft gevraagd om het logo te verwijderen van de website van de Kazerne Dossin.

De commissie besloot als sanctie dinsdag unaniem haar een berisping te geven. Die zal gepubliceerd worden op de website van de Kamer en in het Staatsblad. Commissievoorzitster Eliane Tillieux zal daarnaast de premier nogmaals wijzen op welke verplichtingen binnen de regering moeten worden nageleefd wat betreft communicatie.

Lees ook