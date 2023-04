Veiling T. rex brengt net geen 5 miljoen euro op, minder dan verwacht

Een ­­– samengesteld – skelet van een Tyrannosaurus rex is dinsdag in Zürich voor 4,8 miljoen Zwitserse frank, of bijna 4,9 miljoen euro, geveild. Het was de eerste verkoop in zijn soort in Europa en de derde in de wereld.

De verkoop bracht minder op dan verwacht. De waarde werd op 6 tot 8 miljoen euro geschat. Wie de T. rex gekocht heeft, werd (nog) niet gemeld.

Het skelet, genaamd ‘TRX-293 Trinity’, is 3,9 meter hoog en 11,6 meter lang. Het is 65 tot 67 miljoen jaar oud en bestaat uit 293 originele botten (50,2 procent van het skelet) van drie verschillende T. rexen die tussen 2008 en 2013 in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming zijn gevonden, en voor 49,8 procent uit botreproducties.

De botten van de ‘Trinity’-schedel komen van hetzelfde skelet. ‘De staat van bewaring is ongelooflijk goed’, aldus het veilinghuis Koller.

Tot 2021 zijn er slechts 32 gefossiliseerde T. rexen gevonden, de meeste zonder schedel. Ze bevinden zich bijna allemaal in musea. In 1997 werd bij Sotheby’s in New York de T. rex ‘Sue’ geveild – zij bracht 8,3 miljoen dollar op (7,3 miljoen euro volgens de toenmalige wisselkoers). In 2020 hamerde Christie’s in dezelfde stad T. rex ‘Stan’ af voor 31,8 miljoen ­dollar (27,1 miljoen toenmalige euro), het hoogste bedrag dat ooit voor een ­fossiel werd betaald.

Foto: afp

Lees ook