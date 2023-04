Advocaat Omar Souidi crasht met auto en loopt weg

De bekende Antwerpse advocaat Omar Souidi crashte op 11 maart in Schilde met zijn auto. Het duurde een tijd voor de politie kon achterhalen dat hij achter het stuur zat.

Op zaterdag 11 maart om 6.40 uur verloor advocaat Omar Souidi aan de Wijnegemsesteenweg in Schilde de controle over zijn zware Landrover. Hij reed in op twee wagens die geparkeerd stonden voor het huis van de eigenaars. Beide auto’s waren total loss. De Landrover van Souidi kwam vervolgens tot stilstand tegen een lantaarnpaal die afknapte.

De buren zagen hoe een man met zwarte haren en een opvallende jas uit het verhakkelde en smeulende wrak kroop en wegstapte. Een tijd later dook een vrouw op, die beweerde achter het stuur van de wagen te hebben gezeten. Zij bleek de vrouw van strafpleiter Souidi te zijn.

Het echtpaar woont een kilometer verderop. Volgens Gazet van Antwerpen die het nieuws uitbracht, stelde de lokale politie zich die zaterdag al ernstige vragen over het verkeersongeval, omdat de echtgenote zonder het minste schrammetje naast het autowrak stond. Maar de kwestie kon niet meteen uitgeklaard worden. De politie kon Souidi nergens aantreffen. Aan zijn woning, enkele straten verderop, werd niet opengedaan.

Strafonderzoek

Het parket van Antwerpen bevestigde nu aan Gazet van Antwerpen dat er een onderzoek loopt. ‘Zowel Omar Souidi als zijn echtgenote Charlotte zal verhoord worden. We proberen te achterhalen wat de ware toedracht van dit ongeval is.’ Souidi reageerde niet.

Zijn advocaat Frédéric Thiebaut deed dat wel en lichtte een tip van de sluier op. ‘Mijn cliënt erkent dat hij die nacht achter het stuur van de wagen zat. Hij beklemtoont dat hij niet onder invloed was van alcohol of andere middelen. Voort wil mijnheer Souidi geen commentaar kwijt, aangezien het strafonderzoek nog loopt en het om een privéaangelegenheid gaat.’ Over hoe recent de bekentenis van Souidi is (dat hij de bestuurder was), gaf Thiebaut geen commentaar.

Souidi is de advocaat van BV’s als Tanja Dexters en Radja Nainggolan, die vaste klant zijn bij de politierechter voor verkeersinbreuken. Souidi is eveneens bekend als mediafiguur, onder andere door zijn deelname aan tv-programma’s als Justice for all en Recht naar de gevangenis. Hij heeft ook een eigen podcast.

