Hoe trans zijn trans tieners echt?

‘We weten niet waarom.’ Endocrinologe Martine Cools van het UZ Genderteam legde de vinger op de zere plek in de Pano-reportage ‘Trans tieners’. Die ­belicht de explosieve stijging, sinds een vijftiental jaar, van het aantal ­tieners dat zich in westerse genderklinieken aanmeldt met gender­dysforie – een sterk onbehagen met je biologische geslacht. Zo klopten in 2022 42 keer meer minderjarigen aan bij het UZ Gent dan in 2007. Nog opvallender dan hun pijlsnelle ­toename is hun profiel. Voorheen ging het vooral om biologische ­jongens. Zij worstelden al met ­genderdysforie als kind. Nu dienen zich vooral biologische meisjes aan, die de dysforie pas na de start van hun ­puberteit ervaren.