Herman De Croo: ‘En plots, in de herfst van mijn leven, maken ze van mij een graaier’

‘Ik ben gekrenkt en gekraakt. Er is in mijn carrière nooit een negatieve zin verschenen over mijn financiële zaken. Nooit! Ik heb mijn leven lang gewerkt, mij altijd ingezet voor de gemeenschap, overal pinten getrakteerd, ik had een goede reputatie. En plots, in de herfst van mijn leven, maken ze van mij een graaier.’ In Humo schreeuwt Herman De Croo (Open VLD) zijn frustratie uit.

Er is een oplossing in de maak voor de ‘Ducasse van Aat’. Het historische volksfeest in de Waalse stad aan de Dender werd geschrapt van de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed na protest tegen wat werd gezien als racistische personages in de bijbehorende reuzenstoet. Een comité van zestig burgers komt nu met een creatieve oplossing. Het personage ‘Sauvage’ is niet langer een gevangen ‘wilde’, opgevoerd in blackface, maar wordt omgevormd tot een duivel, ‘Diable’. De zwarte schmink blijft behouden, maar krijgt wat rode accenten. De gouden ring in de neus en de pluimen op zijn hoofd verdwijnen.

‘Confederalisme is een containerbegrip dat door de N-VA gebruikt wordt om niets te moeten doen.’ Gerolf Annemans (Vlaams Belang) heeft een zoveelste boek uit over de manier waarop België kan worden gesplitst. Het partijblad eert hem met een interview. Het is meteen zijn laatste boek, een vorm van testament: ‘Het is nu aan een nieuwe generatie.’

‘Als ik niet de vader van Alexander was, zou men daar anders over geschreven hebben. Men wil hem treffen via mij’, analyseert De Croo. Ondertussen betaalde hij zijn extra pensioen als voormalig voorzitter van de Kamer terug. ‘Mijn bankier verklaarde me zot, maar ik was razend. Ik kon de schandaalberichten niet meer zien. Ik werd er ziek van.’ De Croo vreest dat hij het verhaal ‘nooit meer uit mijn lijf krijgt’. Het heeft ‘hem veel pijn gedaan, ook fysiek. Ik voel dat ik hierdoor minder lang zal leven.’

Voor Annemans moeten de ‘Vlamingen van de gedachte worden afgeholpen dat er een akkoord gemaakt moet worden met de PS om België te laten voortbestaan’. Hij hoopt op een schok in 2024 of 2029 ‘die groot genoeg zal zijn om dat bewustzijn op te breken’. Annemans rekent op de N-VA om samen met zijn partij in het Vlaams Parlement de onafhankelijkheid uit te roepen.

Volgens De Croo vroeg hij de diensten van de Kamer in 2019 waar die 4.000 euro vandaan kwam die plots op zijn pensioenfiche stond. Volgens de diensten bestond die bonus al sedert de jaren 70 ‘en dat iedereen die er recht op had, die ook kreeg’. De voormalige Kamervoorzitter spreekt nu zijn spaargeld aan om drie deeltijdse medewerkers en twee deeltijdse chauffeurs aan het werk te houden. ‘Die mensen werken al decennia voor mij. Ik krijg het niet over mijn hart om hen te ontslaan.’

