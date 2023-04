De vondst van een bijzondere pennenproef in een Leuvens handschrift bewijst dat het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde al snel na zijn ontstaan behoorlijk populair moet zijn geweest.

Een ongeluk komt nooit alleen. Of om het wat bloemrijker te zeggen in het 13de-eeuwse Gents van het dierenepos Van den vos Reynaerde: ‘Wie so wille wachte hem dies/ Die scade hevet of verlies/ Ende groet ...