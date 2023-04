Bemiddeling bij Delhaize draait uit op totale mislukking

Het is onduidelijk hoe het verder moet bij Delhaize nu de bemiddeling op niets is uitgedraaid. De vakbonden zeggen dat er acties met hernieuwde kracht zullen komen. Maar het tempo kan anders liggen in Vlaanderen dan in Franstalig België.

Volgens de vakbonden was er de hele dag lang geen enkele opening te bespeuren bij Delhaize. Dat verkaarden ze zij aan zij op een persconferentie. De supermarktketen bleef bij zijn plan om de 128 winkels te verzelfstandigen, terwijl de vakbonden over alternatieven wilden praten. De bonden wilden ook dat er voor het personeel op de hoofdzetel een sociaal plan zou komen, maar Delhaize bleef erbij dat de wet Renault niet van toepassing is.

Het is een uitkomst waarvan gehoopt werd dat ze geen realiteit zou worden. ‘Wat we hier zien, is onuitgegeven’, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. ‘We zaten tegenover iemand die niet wil spreken, dat is niet oké. Ze gaan de mensen ongelukkiger en ongelukkiger maken.’ Volgens Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB was er ook geen teken dat er betere garanties zouden komen voor het winkelpersoneel dat moet overstappen naar een zelfstandige supermarkt – bijvoorbeeld door boven op de bestaande garanties van cao32 bis bijkomende zekerheden in te bouwen.

Voor de vakbonden was het een koude douche. De afgelopen dagen was de hoop gerezen dat Delhaize met ‘iets’ zou komen, bijvoorbeeld een vorm van sociaal plan, maar de bonden stellen vast dat ze met lege handen achterblijven. De bonden zeggen dat ze tot in de namiddag bleven hopen dat Delhaize zou bewegen. De supermarktketen bleef op het punt dat de oplossing van de verzelfstandiging moet komen. Dat zou de commerciële dynamiek aanzwengelen.

De teleurstelling was zo groot dat Myriam Delmée, kopstuk van de socialistische vakbond BBTK-Setca, zei te vrezen voor ongelukken. ‘Sommige mensen zijn echt boos over de manier waarop ze behandeld worden. Ik ben bang dat het tot geweld kan komen’, zei ze. Ook Van Damme sprak over werknemers die verkocht worden alsof ze om een potje erwten op het schap zijn.

Wilson Wellens, die ook voor de liberale arbeidscentrale optreedt, zei dat ook in de stapelplaatsen in Zellik en Ninove de onrust groot is. ‘De arbeiders vrezen dat ze de volgende zijn om naar een slechter paritair comité te verhuizen.’

Van Damme (ACV Puls) zegt dat de vakbonden een volledige verzelfstandiging niet kunnen toestaan. ‘Dit heeft impact op de hele sector, dit overstijgt Delhaize. We kunnen ons daar niet mee akkoord verklaren.’

De vakbonden gaan nu hun achterban inlichten. Of en welke acties er komen, daarover wilde Jan De Weghe (BBTK) nog niets kwijt. ‘In de supermarkt heerst de democratie, we gaan de mensen niets opleggen.’ Doordat er enkele feestdagen voor de deur staan, laat het zich raden dat de bonden in een eerste fase hun pijlen zullen richten op de verlengde weekends.

