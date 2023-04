Frank Ocean gaat de mist in op Coachella

Het eerste optreden van Frank Ocean in zes jaar tijd werd een flop. Door een enkelblessure moest de r&b-zanger zijn show op het laatste nippertje omgooien.

Afgelopen zondagnacht hing de bittere smaak van teleurstelling in de woestijnlucht van Coachella. Frank Ocean had op het Californische muziekfestival zijn eerste concert sinds 2017 gegeven, maar dat werd geen terugkeer langs de grote poort. The Guardian omschreef de festivalset als ‘awkward’, ‘met straffe hoogtepunten en diepe dalen’. Volgens muziekwebsite Pitchfork leek het wel alsof ‘Frank er helemaal niet wilde zijn’. De geplande livestream werd op het nippertje afgeblazen. Wat liep er mis?

Muziektijdschrift Billboard meldt dat de r&b-zanger, die met Channel orange (2012) en Blonde (2016) twee klassiekers in het genre maakte, een week voor het concert een enkelblessure had opgelopen. Daardoor moest de podiumopstelling op het laatste nippertje volledig omgegooid worden. Ocean en zijn band namen er maar een klein stukje van in. De rest van de ruimte werd ingepalmd door een groot scherm. Volgens Billboard moest die opstelling de intieme sfeer van een opnamestudio weerspiegelen, maar volgens fans was de zanger amper zichtbaar.

Hockeyteams

Het was een groot contrast met de oorspronkelijke plannen. Volgens showbizzsite TMZ zou er normaal gezien een ijsbaan aan te pas komen, die speciaal voor de gelegenheid was ontworpen. Hockeyteams hadden al weken gerepeteerd, maar kregen zondag te horen dat ze zouden optreden als achtergronddansers.

Mogelijk had Ocean er daarom ook zelf de pest in. Hij begon een uur te laat. Bij ‘Nikes’ en ‘Nights’, twee van zijn meest geliefde nummers, liet hij een opname spelen. Op andere momenten sprong hij dan weer wel creatief om met zijn oeuvre, schrijven recensenten. Na ruim een uur zat het er al op. ‘Er wordt mij verteld dat mijn tijd erop zit, dus dit is het einde van mijn show’, zei hij nadat hij even in de coulissen was verdwenen. Zondag volgt een herkansing op het tweede weekend van Coachella.

