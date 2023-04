Het bleef niet bij een hete herfst: al meer dan een half jaar protesteren politiebonden tegen de afbouw van hun pensioenregeling. Hun woorden en daden intimideren meer dan vroeger en zijn vooral gericht tegen Open VLD en haar voorzitter.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zetten ze weg als een ‘schrikschijter’ en ‘sissyboy’ die ‘tot 2024 best nergens meer naartoe gaat’. Een evenement in een café in Bilzen werd maandag afgelast omdat ...