Europees topoverleg in Oostende zet beveiliging energie-installaties op de agenda

België heeft negen Europese landen uitgenodigd voor een Noordzee-top over de uitbouw van een windenergienet en de beveiliging van de energie-infrastructuur.

De regeringsleiders van acht van de negen uitgenodigde Europese landen en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zullen op 24 april present zijn in Oostende. Op de agenda: een Noordzee-top, georganiseerd door de Belgische regering.

Het is eigenlijk al de tweede overlegronde. In 2022 overlegden vier landen – België, Duitsland, Denemarken en Nederland – een eerste keer. In het Deense Esbjerg werd toen een afspraak gemaakt over de uitbouw van een groot windenergienet op zee. Het streefdoel was om tegen 2030 de capaciteit op te drijven tot 65 gigawatt, en tegen 2050 naar 150 gigawatt te gaan.

De Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat er nu prat op dat het overleg uitgebreid is van vier naar negen landen. Noorwegen, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk voegen zich bij het kwartet. Twee van die landen liggen overigens niet aan de Noordzee.

Energiepark Duinkerke

De Croo beklemtoonde tijdens een toelichting dinsdag dat het niet de bedoeling is om bijkomende afspraken te maken om de lat nog hoger te leggen. Tijdens de top moet wel bekeken worden hoe de al gemaakte plannen voor de bouw van windenergieprojecten in de Noordzee zo snel mogelijk verwezenlijkt kunnen worden, stelt hij. Al die plannen zijn momenteel goed voor een capaciteit van 134 gigawatt. Ter vergelijking: de huidige windparken in de Belgische Noordzee hebben samen momenteel een capaciteit van 2,2 gigawatt.

Volgens De Croo is het hoog tijd voor internationaal overleg over de locaties voor windenergieparken op zee, moeten de vergunningsprocedures en de aanbestedingen geharmoniseerd worden en is er nood aan standaardisering van de bouw van de parken. Gebeurt dat niet of te weinig, dan riskeer je vertragingen.

De Belgische premier verwees onder meer naar de discussie tussen ons land en Frankrijk over de bouw van een windenergiepark voor de kust van de Noord-Franse havenstad Duinkerke. De haven van Oostende vindt dat het windpark pal op scheepvaartroute richting Verenigd Koninkrijk ligt.

De Croo is ook van mening dat de bouw van windparken op zee veel sneller zou kunnen als geopteerd wordt voor standaardisering. Dat moet vermijden dat de bouwers van zulke parken voortdurend zwaar moeten investeren in nieuwe vaartuigen die om kunnen met allerhande formaten van windturbines.

Een schip dat een pijplijn aanlegt ter hoogte van Bergen, Noorwegen. Foto: Getty Images

België wil tijdens de top ook bespreken hoe de negen landen kunnen samenwerken om de energie-infrastructuur in de Noordzee beter te beveiligen. Het gaat om onderzeese gaspijpleidingen en stroomkabels, windenergieparken en de installaties die nodig zijn om de windstroom aan land te brengen. Zo’n gesprek dringt zich op na de vernieling van de onderzeese gasverbindingen Nord Stream 1 en 2 tussen Rusland en Duitsland, zei de Belgische minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wond er geen doekjes om. Ons land grijpt deze top ook aan om te etaleren dat bij ons heel wat bedrijven veel kennis en ervaring hebben op het vlak van windenergie op zee.

