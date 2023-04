VRT-vakbonden dienen actieaanzegging in na spreekverbod

De drie vakbonden van de VRT hebben een aanzegging ingediend na het spreekverbod dat ceo Frederik Delaplace aan zijn personeel heeft opgelegd.

De drie vakbonden bij de VRT, ACOD, VSOA en ACV, hebben in gemeenschappelijk front een actieaanzegging ingediend. Die moet alle geplande en spontane acties van VRT-medewerkers dekken.

De aanzegging is een reactie op een mail van VRT-ceo Frederik Dela­place aan het personeel waar De Standaard maandag over berichtte. In de mail staat dat alleen nog de communicatiedienst met buitenstaanders over de openbare ­omroep mag spreken.

‘Mensen zijn na het spreekverbod van de ceo bang om hun nek uit te steken’, zegt VRT-vakbondsman Wies Descheemaeker (ACOD). ‘We verwachten dus niet dat er morgen massaal een staking uitbreekt, maar we willen met deze actieaanzegging wel een duidelijk signaal geven aan de directie dat we niet akkoord gaan met de strengere regels. We willen daarover zo snel mogelijk een gesprek met de directie.’

